Δεν έχει τέλος η φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία, που συνεχίζεται για 34η ημέρα.

Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί η είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου και αφορά σε στρατιώτες της Ρωσίας που έπεσαν νεκροί κατά την εισβολή στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια σειρά από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο telegram σε κανάλια του τάγματος Αζόφ και δείχνουν Ουκρανούς στρατιώτες να τηλεφωνούν στις οικογένειες νεκρών Ρώσων και να τους κοροϊδεύουν.

Σε ένα από τα βίντεο, Ουκρανός καλεί τη μητέρα στρατιώτη από τη Ρωσία υποστηρίζοντας πως άφησαν το σώμα του να τον φάνε τα σκυλιά… Η μάνα στο τέλος του βίντεο ξεσπά σε κλάματα.

#ukraine soldiers calling family of deceased to mock and swear at them. Knowing modern phones – the soldier in question must’ve been alive before they unlocked his device. That’s another POW #warCrime to their repertoire. pic.twitter.com/D55T6Hu0se

Τα βίντεο δημοσιεύτηκαν στη συνέχεια στο Twitter και αναδημοσιεύτηκαν από πολλούς υποστηρικτές της Ρωσίας, ενώ πολλοί κάνουν λόγο για εγκλήματα πολέμου από την Ουκρανία.

Αξιωματούχοι της Ουκρανίας έχουν ήδη δώσει εντολή να ερευνηθεί η γνησιότητα των συγκεκριμένων βίντεο.

I don’t know what’s worse.

This member of a Ukrainian militia calling the family of a Russian soldier killed in an artillery strike to mock them.

Or the fact that the rabid animal thought it was a good idea to record it and upload it to the internet. pic.twitter.com/66gSOobPE0

— Akshay (@AkshayThomasMa1) March 26, 2022