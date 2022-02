Αντίστροφη μέτρηση

Η Ρωσία ενδιαφέρεται να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών στις συνομιλίες της με την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι σήμερα, καθώς Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι ετοιμάζονται να συναντηθούν στα σύνορα Ουκρανίας – Λευκορωσίας.

Ο Μεντίνσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 12:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με τον Μεντίνσκι, η ρωσική αντιπροσωπεία δεν έχει κοιμηθεί όλη τη νύχτα, ενώ η ώρα που θα έφτανε στη Λευκορωσία η ουκρανική αντιπροσωπεία άλλαξε πολλές φορές.

Πάντως, και τα ουκρανικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν ότι στις 11:00 αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες.

It is reported that the #Ukrainian and #Russian delegations will sit down at the #negotiating table at 12:00. — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Μάλιστα, το τραπέζι που θα φιλοξενήσει τις συζητήσεις από το πρωί κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με την ελπίδα ότι όταν οι διπλωμάτες θα σηκωθούν από αυτό, θα έχει βρεθεί μία λύση για να σταματήσουν οι συγκρούσεις.

⚡🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 28, 2022

Άλλη μία εφιαλτική νύχτα με εκρήξεις σε Κίεβο και άλλες πόλεις

Μπορεί, βέβαια, να ξεκινούν οι συνομιλίες για την ειρήνη, αλλά οι μάχες συνεχίζονται. Τόσο στο Κίεβο που βρίσκεται υπό πολιορκία, όσο και σε Ζίτομιρ, Χάρκοβο, Ντνίπρο, Τσερκάσι, Βίνιτσα και Τσερνίχιβ οι σειρήνες χτυπούν από το πρωί, καλώντας τους πολίτες να βρουν καταφύγιο αφού φοβούνται αεροπορικές επιδρομές.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, οι κάτοικοι τόσο στην ουκρανική πρωτεύουσα όσο και σε άλλες πόλεις, ξύπνησαν – αν κοιμήθηκαν ποτέ – με τους ήχους εκρήξεων.

❗A rocket hit a residential building in the center of Chernigov, two lower floors caught fire, the number of injured is still unknown. pic.twitter.com/gEzFXjZ2IS — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, η Ρωσία βομβάρδιζε το Τσερνίχιβ όλη τη νύχτα. Εκρήξεις έγιναν ακόμα στο Κίεβο και τη δεύτερη πόλη της Ουκρανίας σε μέγεθος, το Χάρκοβο, στο οποίο από χθες γίνονται σφοδρές μάχες.

Σύμφωνα με το NEXTA, υπάρχουν νεκροί πολίτες, ενώ έχει δημοσιεύσει βίντεο και φωτογραφίες για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.

Νέα ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας αργά το βράδυ της Κυριακής ανέφερε ότι 352 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων 14 παιδιών.

Το υπουργείο αναφέρει ότι επιπλέον 1.684 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 116 παιδιά, έχουν τραυματιστεί.

Οι ρωσικές κινήσεις πριν τις συνομιλίες

Ο στρατός της Ρωσίας διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν «ελεύθερα» το Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, κατηγορώντας παράλληλα τις ουκρανικές αρχές ότι τους χρησιμοποιούν σαν ανθρώπινες ασπίδες.

«Όλοι οι άμαχοι της πόλης μπορούν να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα ελεύθερα μέσω του αυτοκινητόδρομου Κίεβο – Βασίλκιβ», στο νοτιοδυτικό τμήμα του Κιέβου, δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείο Άμυνας μιλώντας στην τηλεόραση, ο οποίος παράλληλα δήλωσε ότι η Ρωσία έχει «την αεροπορική υπεροχή» σε όλη την Ουκρανία, κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία «επιβράδυνε τον ρυθμό της επίθεσης» κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα και ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στη Λευκορωσία αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Οι Ρώσοι κατακτητές επιβράδυναν τον ρυθμό της επίθεσης, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να σημειώσουν νίκες σε κάποιες περιοχές», επεσήμανε το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις όλες οι προσπάθειες των Ρώσων να «σπάσουν» την άμυνα του Κιέβου και των περιοχών γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα για τους Ρώσους.

All attempts to break through the defenses of #Kyiv and the outskirts of the capital are repulsed. Good morning! ☀️ pic.twitter.com/21HRShBsmC — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Άλλες δύο πόλεις υπό ρωσικό έλεγχο;

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τις πόλεις Μπερντιάνσκ και Ενερχοντάρ στην περιοχή Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως και την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, μετέδωσε σήμερα το Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η Ουκρανία αρνείται ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί.

Δείτε live εικόνα από το Κίεβο και άλλες πόλεις