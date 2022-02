Συνεδριάζει και ο ΟΗΕ

Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στα σύνορα της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας όπου θα γίνουν οι συνομιλίες ανάμεσα στους διπλωμάτες του Κιέβου και της Μόσχας για να βρεθεί μια λύση και να σταματήσει ο πόλεμος. Θυμίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν «χωρίς όρους», μετά τη διαμεσολάβηση του Αλεξάντερ Λουκασένκο, προέδρου της Λευκορωσίας.

Μπορεί, βέβαια, να ξεκινούν οι συνομιλίες για την ειρήνη, αλλά οι μάχες συνεχίζονται. Τόσο στο Κίεβο που βρίσκεται υπό πολιορκία, όσο και σε Ζίτομιρ, Χάρκοβο, Ντνίπρο, Τσερκάσι, Βίνιτσα και Τσερνίχιβ οι σειρήνες χτυπούν από το πρωί, καλώντας τους πολίτες να βρουν καταφύγιο αφού φοβούνται αεροπορικές επιδρομές.

Ξύπνημα με εκρήξεις

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, οι κάτοικοι τόσο στην ουκρανική πρωτεύουσα όσο και σε άλλες πόλεις, ξύπνησαν – αν κοιμήθηκαν ποτέ – με τους ήχους εκρήξεων.

❗A rocket hit a residential building in the center of Chernigov, two lower floors caught fire, the number of injured is still unknown. pic.twitter.com/gEzFXjZ2IS — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022



Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, η Ρωσία βομβάρδιζε το Τσερνίχιβ όλη τη νύχτα. Εκρήξεις έγιναν ακόμα στο Κίεβο και τη δεύτερη πόλη της Ουκρανίας σε μέγεθος, το Χάρκοβο, στο οποίο από χθες γίνονται σφοδρές μάχες.

Σύμφωνα με το NEXTA, υπάρχουν νεκροί πολίτες, ενώ έχει δημοσιεύσει βίντεο και φωτογραφίες για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.

Πόσοι είναι οι νεκροί μέχρι τώρα

Νέα ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας αργά το βράδυ της Κυριακής ανέφερε ότι 352 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων 14 παιδιών.

Το υπουργείο αναφέρει ότι επιπλέον 1.684 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 116 παιδιά, έχουν τραυματιστεί.

Τι αναφέρει ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας

Ρωσικά στρατεύματα σταμάτησαν εν μέρει να κινούνται από τα βορειοδυτικά του Κιέβου προς το κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, δήλωσε χθες ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Ο ουκρανικός στρατός απέκρουσε χθες χερσαίες και αεροπορικές επιθέσεις, κατά τον ίδιο.

Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί παράλληλα να μπει στο κέντρο του Χαρκόβου στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο σύμβουλος της προεδρίας, ενώ 11 πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται ανοικτά της Οδησσού.

Στη Μαριούπολη (νότια) δεν αναφέρονται προβλήματα, ωστόσο η Μπερντιάνσκ καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα, συμπλήρωσε.

Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς διαβεβαίωσε εξάλλου πως το Σαββατοκύριακο εντάχθηκαν στις τάξεις του ουκρανικού στρατού κάπου 100.000 έφεδροι.

Ζελένσκι: Κρίσιμες οι επόμενες 24 ώρες

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι επόμενες 24 ώρες θα είναι «κρίσιμες» για την Ουκρανία, ενώ η αντιπροσωπεία των διπλωματών της χώρας κατευθύνεται στο σημείο όπου θα γίνουν οι συνομιλίες.

The #Ukrainian delegation is on the territory of #Belarus, on its way to the negotiating venue. — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία

Την ίδια ώρα εντείνονται οι πιέσεις πάνω στη Ρωσία, από πολιτικές μέχρι οικονομικές, μέσω των κυρώσεων που έχουν αποφασιστεί.

Το ρωσικό ρούβλι χάνει σήμερα σχεδόν το 30% της συναλλαγματικής του αξίας έναντι του δολαρίου ΗΠΑ μετά την επιβολή ακόμη πιο σκληρών κυρώσεων από δυτικά κράτη σε βάρος της Μόσχας εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.

Το ρούβλι έπεφτε σχεδόν 27%, σε ισοτιμία 114,33:1 έναντι του αμερικανικού δολαρίου, στις πρώτες συναλλαγές στις διεθνείς χρηματαγορές, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκάλεσε χθες Κυριακή σπάνια έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των 193 μελών προκειμένου να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία κείμενο που καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αφού η Μόσχα χρησιμοποίησε το βέτο που διαθέτει για να εμποδίσει το κείμενο να ψηφιστεί από το ΣΑ την περασμένη εβδομάδα, οι δυτικές κυβερνήσεις ελπίζουν ότι θα υπάρξει απερίφραστη καταδίκη της εισβολής από τη ΓΣ, η συνεδρίαση της οποίας προγραμματίζεται να αρχίσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Στην τέταρτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ουκρανία μέσα σε μία εβδομάδα, οι 11 από τις 15 χώρες μέλη του τάχθηκαν υπέρ της πρότασης να κατατεθεί το σχέδιο ψηφίσματος στη Γενική Συνέλευση. Η Ρωσία ψήφισε κατά, αλλά δεν είχε δικαίωμα βέτο σε αυτή το διαδικαστικό ζήτημα.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να σταματήσει τον κόσμο να ενωθεί για να καταδικάσει την εισβολή της στην Ουκρανία», τόνισε η πρεσβεύτρια της Βρετανίας στον ΟΗΕ, η Μπάρμπαρα Γούντγουορντ.

Με δεδομένο ότι αρκετές χώρες αναμένεται να τοποθετηθούν στο βήμα της ΓΣ, η διαδικασία ενδέχεται να κρατήσει μέρες.

Μόλις η 11η έκτακτη ειδική συνεδρίαση

Θα πρόκειται για μόλις την 11η έκτακτη ειδική συνεδρίασή της τα τελευταία 70 και πλέον χρόνια.

Σκοπός είναι να ξεπεραστεί τουλάχιστο ο αριθμός των ψήφων των χωρών που είχαν χαρακτηρίσει άκυρο το δημοψήφισμα στην Κριμαία για την προσάρτησή της στη Ρωσία το 2014. 100 κράτη μέλη είχαν ταχθεί τότε υπέρ, 11 είχαν ταχθεί κατά και 58 απείχαν.

Το τρέχον σχέδιο ψηφίσματος, αντίγραφο του οποίου περιήλθε σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου, καταδικάζει τη ρωσική εισβολή «με τους πιο σθεναρούς όρους» και εκφράζει υποστήριξη στην εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την ενότητα της Ουκρανίας. Αξιώνει την άμεση αποχώρηση των στρατευμάτων της Ρωσίας και την εφαρμογή της συμφωνίας του Μινσκ.

Κατά διπλωματικές πηγές, το κείμενο θα τροποποιηθεί.

Ενώ οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι συχνά νομικά δεσμευτικές, αυτές της Γενικής Συνέλευσης εξ ορισμού δεν έχουν τέτοια φύση, έχουν ωστόσο αξία σε επίπεδο συμβολισμού.

Δείτε live εικόνα από το Κίεβο και άλλες πόλεις