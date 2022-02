Εν μέσω βομβαρδισμών στο ουκρανικό έδαφος, η Ρωσία απειλεί τη Φινλανδία και τη Σουηδία με «πολιτικές και στρατιωτικές συνέπειες» εάν κινηθούν προς ένταξη στις δομές του ΝΑΤΟ.

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.

☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022