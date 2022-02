Viral η φωτογραφία

Συνάντηση για την Ουκρανία είχαν χθες στο Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η συναντησή των δύο αντρών έγινε χθες στην παγωμένη Μόσχα, την ώρα που η κρίση στην Ουκρανία κλιμακώνεται.

Η συνάντηση σχολιάστηκε από τα ΜΜΕ παγκοσμίως και τα social media, τα οποία ασχολήθηκαν και με ένα ακόμη σημείο της συνάντησης των δύο αντρών.

Το τεράστιο, μακρύ, τραπέζι στο οποίο κάθισαν να συζητήσουν Μακρόν και Πούτιν, το οποίο είχε μήκος πραγματικά αρκετά μέτρα, περίπου τρία όπως το υπολογίζει η Daily Mail, με τους ηγέτες να κάθονται στις δύο κορυφές του.

Η φωτογραφία έγινε viral στο Διαδικτύο και συγκέντρωσε πλήθος αρνητικών σχολίων.

Φυσικά δεν έλειψε και η διακωμώδηση με κάθε τρόπο, του τραπεζιού:

Putin and Macron are meeting in the most absurd setting 🤣 pic.twitter.com/p6R80vWygd — Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) February 7, 2022

Estaban esperando más comensales 😜 pic.twitter.com/SWVwbnl010 — SusanaAmestoy (@SusanaAmestoy) February 7, 2022

Did someone in the Kremlin press office decide on the desired headline (polls apart, yawning chasm, wide gap etc) and then found a table to fit? #Putin

⁦@EmmanuelMacron⁩ pic.twitter.com/FroFb0HS8r — Jon Sopel (@BBCJonSopel) February 7, 2022

This table that Macron and Putin sat at in Moscow today is comically large. pic.twitter.com/pR4yce9u7j — John Haltiwanger (@jchaltiwanger) February 7, 2022