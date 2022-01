Το ένα «μπαμ» μετά το άλλο από την Άστον Βίλα που δείχνει αποφασισμένη να κάνει το… ξεπέταγμα και να μπει «σφήνα» ανάμεσα στους μεγάλους της Premier League.

Μετά την πολύ σπουδαία μεταγραφή του Φιλίπε Κουτίνιο, οι «χωριάτες» προχώρησαν σε ακόμη μία πολύ σημαντική κίνηση, καθώς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λούκας Ντιν από την Έβερτον! Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Βίλα δαπάνησε ένα ποσό κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Γάλλο αριστερό μπακ.

Το αντίθετο δρομολόγιο θα κάνει ο Ελ Γκάζι ο οποίος θα υπογράψει μέσα στην ημέρα το συμβόλαιο του με την Έβερτον.

Πρόκειται για μια πάρα πολύ ποιοτική κίνηση από την ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ, καθώς τα νούμερα του Ντιν από το 2018, μέχρι και σήμερα στην Premier League είναι εντυπωσιακά, με τη συμμετοχή του στο επιθετικό κομμάτι να τον τοποθετεί στα καλύτερα full back του Νησιού.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ✅

Aston Villa have completed the signing of Lucas Digne from Everton 🦁

The Frenchman has been one of the most productive full backs in the Premier League since he arrived in 2018 🔥 pic.twitter.com/MQNGT1QNvp

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 13, 2022