Η υπόθεση κράτησης του Νόβακ Τζόκοβιτς αποτελεί το κορυφαίο αθλητικό θέμα συζήτησης τα τελευταία 24ωρα και αποκτά πλέον έντονη πολιτική χροιά.

Ο Σέρβος τενίστας διαμένει σε ξενοδοχείο για μετανάστες, περιμένοντας την εξέταση της έφεσής του για την ακύρωση της βίζας του. Σύμφωνα με πληροφορίες οι συνθήκες διαμονής είναι άθλιες, γι’ αυτό και ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεκσάνταρ Βούτσιτς, κατέθεσε αίτημα να μεταφερθεί στο σπίτι που νοίκιασε.

Η Αυστραλία απάντησε σε όλες τις κατηγορίες για αιχμαλωσία του «Νόλε» δια στόματος της υπουργού Εσωτερικών, Κάρεν Άντριους, που υπογράμμισε πως σε καμία περίπτωση δεν είναι φυλακισμένος.

Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Ο κύριος Τζόκοβιτς δεν κρατείται στην Αυστραλία, δεν είναι όμηρος. Όποτε θέλει μπορεί να φύγει και η συνοριοφυλακή θα τον βοηθήσει να το πράξει.»

VIDEO: ‘Djokovic is not being held captive’.

Australian Home Affairs minister Karen Andrews says tennis star Novak Djokovic is «not being held captive» in the country and that he is «free to leave» at any time pic.twitter.com/UzPs4HKr5t

— AFP News Agency (@AFP) January 7, 2022