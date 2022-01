Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σε ολόκληρο το Καζακστάν, όπως μεταδίδουν τα πρακτορεία AFP και RIA, εν μέσω κλιμάκωσης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην χώρα της κεντρικής Ασίας.

Διαδηλωτές κατέλαβαν το αεροδρόμιο στη μεγαλύτερη πόλη, το Αλμάτι, και σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters έχουν ανασταλεί προσωρινά όλες οι πτήσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Sputnik, το υπουργείο Εσωτερικών κάνει λόγο για 8 νεκρούς και 317 τραυματίες μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για έφοδο των διαδηλωτών στην προεδρική κατοικία και στο γραφείο του δημάρχου, καθώς και για πυρπόληση των δύο κτιρίων.

Έπειτα από συγκρούσεις με τους διαδηλωτές, οι αστυνομικοί φαίνεται ότι αποχώρησαν από ορισμένους δρόμους της πόλης.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πολίτες να φωνάζουν συνθήματα κάτω από ένα γιγαντιαίο άγαλμα του πρώην προέδρου Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ, το οποίο έδεσαν με σχοινιά, προσπαθώντας να το ρίξουν.

Nazarbayev statue down in Alma Ata, Kazahstan. Uprising in Central Asia will change Putin’s gambling https://t.co/kVbwH9zImV

— Karel Lannoo (@karel_lannoo) January 5, 2022