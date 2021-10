Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό ο Ολυμπιακός. Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν θα έχει στη διάθεσή τους τους Ανδρέα Μπουχαλάκη και Χένρι Ονιεκούρου.

Οπως είναι γνωστό από χθες, ο αρχηγός του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμου στον οπίσθιο μηριαίο και για αυτόν τον λόγο έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση του Σαββάτου (30/10, 19:30).

Εκτός του «Μπούχα» και του Νιγηριανού εξτρέμ, που δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, εκτός έμεινε και ο Σβέτοσαρ Μάρκοβιτς, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Από εκεί και πέρα, ο Μαρτίνς μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Γκάρι Ροντρίγκες. Ο εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι προπονήθηκε κανονικά και την Παρασκευή, χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις και ταξιδεύει με την υπόλοιπη αποστολή για το Αγρίνιο. Χωρίς, βεβαίως, αυτό να σημαίνει ότι θα ξεκινήσει βασικός.

Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει στο μυαλό του για τα άκρα του Ολυμπιακού και τον Βρουσάι, αλλά και τον Ρόνι Λόπες. Ενώ για τη μεσαία γραμμή θέση διεκδικεί ο Πιερ Κούντε.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για το Αγρίνιο: Βατσλίκ, Κρίστινσον, Τζολάκης, Α. Καμαρά, Ανδρούτσος, Ου. Μπα, Σισέ, Ελ Αραμπί, Καρμπόβνικ, Κούντε, Λαλά, Λόπες, Μ. Καμαρά, Μασούρας, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδόπουλος, Ροντρίγκες, Τικίνιο, Παπασταθόπουλος, Σουρλής, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Παναιτωλικό. / The squad players selected ahead of the match against Panetolikos. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #PANOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/aq3INHsdo7

