Χαροπαλεύει και σκηνοθέτης

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία που ο Άλεκ Μπάλντουιν καταρρέει στη μέση του δρόμου αφού έχει πυροβολήσει και σκοτώσει κατά λάθος την συνάδελφό του και διευθύντρια φωτογραφίας στα γυρίσματά της νέας του ταινία, για λογαριασμό του Netflix, Rust. Την ίδια ώρα ο ένας από τους σκηνοθέτες που τραυματίστηκε από τον πυροβολισμό οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου και πήρε εξιτήριο μετά από λίγες ώρες.

Οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε έχουν αφήσει ανοιχτή την υπόθεση, γεγονός που σημαίνει πως έχουν γίνει οι πρώτες ανακρίσεις και έχουν δοθεί καταθέσεις, ωστόσο ούτε έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, αλλά ούτε έχει γίνει κάποια σύλληψη.

"A real shock for Hollywood." A woman has died and a man has been injured after Alec Baldwin discharged a prop firearm on a film set. Many questions have been raised following the incident. Our US correspondent @GregMilamSky has the latest.https://t.co/OoRr2tJG7h pic.twitter.com/40em2DBj5F — Sky News (@SkyNews) October 22, 2021

Άλλωστε αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί σε πρώτη φάση είναι πως ένα άσφαιρο όπλο το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει σφαίρες τελικά έγινε η αιτία να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστεί ένας ακόμη.

Τι εξετάσουν οι αρχές

Οι αρχές εξετάζουν δηλαδή αν κάποιος έβαλε μέσα πραγματικές σφαίρες ή αν το μπαρούτι που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων εκτόξευσε κάποιου είδους θραύσμα που τραυμάτισε θανάσιμα την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας.

Δηλώσεις στα μέσα έκανε και ο σερίφης που διερευνά την υπόθεση, ονόματι Χουάν Ρίος, ο οποίος ανέφερε πως το περιστατικό έγινε είτε κατά τη διάρκεια πρόβας είτε των γυρισμάτων, ενώ το γραφείο του σερίφη παίρνει καταθέσεις από ανθρώπους της παραγωγής για να καθορίσει πώς πυροβολήθηκαν τα δύο μέλη της από τον ηθοποιό.

«Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τώρα πώς και ποιος τύπος βλήματος χρησιμοποιήθηκε στο πυροβόλο όπλο», είπε. Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1:50 μ.μ. τοπική ώρα, ανέφεραν οι ερευνητές.

Την χτύπησε στην κλείδα από όπλο αντίκα, ξεψύχησε στο νοσοκομείο

Πληροφορίες από τα Αμερικανικά Μέσα αναφέρουν ότι η 42χρονη χτυπήθηκε στην κλείδα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αεροπλάνο εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε θανάσιμα με όπλο αντίκα, την διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας, Halyna Hutchins, 42 ετών και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη της ταινίας, Joel Souza.

Η Hutchins πέθανε κατά τη μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Νέου Μεξικό, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Ο σκηνοθέτης μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Christus St. Vincent, όπου αφού έλαβε επείγουσα ιατρική φροντίδα, όπως δήλωσε το γραφείο του σερίφη, έλαβε εξιτήριο.

Η στιγμή που ειδοποιούν για το συμβάν

MOVIE SET ACCIDENT: A 42-year-old woman has died and a man has been hospitalized after a prop gun with blanks misfired on the set of an Alec Baldwin film in New Mexico. @MattGutmanABC has details. https://t.co/E3Jzv6MVK1 pic.twitter.com/U2yLZa11BF — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 22, 2021

«Λάβαμε τα τραγικά νέα σήμερα το απόγευμα, ότι ένα από τα μέλη μας, η Halyna Hutchins, η Διευθύντρια Φωτογραφίας σε μια παραγωγή που ονομάζεται «Rust» στο Νέο Μεξικό πέθανε από τραύματα που υπέστη στα γυρίσματα», δήλωσε ο John Lindley, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Κινηματογραφιστών.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0 — Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, Rust Movie Productions LLC, δήλωσε ότι «Όλο το καστ και το συνεργείο είναι συντετριμμένοι από τη σημερινή τραγωδία και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της Halyna. Διακόψαμε την παραγωγή της ταινίας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και συνεργαζόμαστε πλήρως με την έρευνα της αστυνομίας του Σάντα Φε.

«Θα παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους όσους συνδέονται με την ταινία καθώς εργαζόμαστε για την επεξεργασία αυτού του απαίσιου συμβάντος».

Ποια είναι η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφία που σκοτώθηκε

Σύμφωνα με την προσωπική της ιστοσελίδα, η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας, Χαλίνα Χάτσινς κατάγεται από την Ουκρανία και μεγάλωσε σε μια σοβιετική στρατιωτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο.

Σπούδασε δημοσιογραφία στο Κίεβο και κινηματογράφο στο Λος Άντζελες, ενώ το 2019 χαρακτηρίστηκε «ανερχόμενο αστέρι» από το αμερικανικό περιοδικό Cinematographer.

Ήταν η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας δράσης Archenemy του 2020, σε σκηνοθεσία του Adam Egypt Mortimer.

Ο Μπάλντουιν, 68 ετών, είναι συμπαραγωγός της ταινίας και υποδύεται τον συνονόματό της, έναν παράνομο ονόματι Rust, του οποίου ο 13χρονος εγγονός καταδικάζεται για μια τυχαία δολοφονία.

«Είμαι τόσο λυπημένη που έχασα τη Halyna. Και τόσο εξοργισμένος που αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε ένα πλατό», έγραψε στο Twitter ο σκηνοθέτης του Archenemy, Adam Egypt Mortimer. «Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο που ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στην τέχνη και στον κινηματογράφο».

Το έντονο παρελθόν του Άλεκ Μπάλντουιν

Πάντως δεν είναι λίγα τα μίντια που έκαναν μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν του Άλεκ Μπάλντουιν και επικεντρώθηκαν σε όλες τις στιγμές που είχε μπλεξίματα με τον νόμο, παρά το γεγονός βέβαια πως αυτό που συνέβη σήμερα αποδίδεται σε ατύχημα.

Ειδικότερα, το 1995 ο Αμερικάνος ηθοποίος είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, καθώς επιτέθηκε σε φωτογράφο που τραβούσε την τότε σύζυγό του Kim Basinger αλλά και την τρίχρονη κόρη του.

Το 2007, ζήτησε δημόσια συγνώμη όταν ένα ηχητικό μήνυμα ήρθε στο φως της δημοσιότητας κατά το οποίο χαρακτήριζε την κόρη του «αγενή, και απερίσκεπτο γουρούνι» επειδή δεν είχε απαντήσει στην κλήση του.

Τον Δεκέμβριο του 2011 κατά τη διάρκεια επιβίβασής του σε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, αεροσυνοδός του ζήτησε να απενεργοποιήσει το κινητό του. Εκείνος αρνήθηκε και καυγάδισε με την αεροσυνοδό και στο τέλος τού ζητήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο.

Τρία χρόνια μετά, ο Άλεκ Μπάλντουιν «πιάστηκε» να οδηγεί ανάποδα με το ποδήλατό του στην 5η Λεωφόρο. Ο ηθοποιός έχασε τη ψυχραιμία του και έβρισε τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν τον αναγνώρισαν και συνελήφθη, ενώ δεν είχε ταυτότητα πάνω του.

Τον Νοέμβριο του 2018, ο 63χρονος -σήμερα- ηθοποιός, έπαιξε ξύλο για μία θέση πάρκινγκ και στη συνέχεια συνελήφθη. Ο διάσημος ηθοποιός «επιτέθηκε σε κάποιον για μια θέση στάθμευσης την οποία εποφθαλμιούσαν και οι δύο», είχε δηλώσει τότε η ντετέκτιβ του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, Σοφία Μέισον.