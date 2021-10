Δυσαναπλήρωτο κενό

Έφυγε από τη ζωή στα 77 του χρόνια ο Κυριάκος Κατζουράκης, αφού υπέκυψε σήμερα το πρωί στις επιπλοκές χρόνιου προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε.

Το κενό που αφήνει πίσω του ο σπουδαίος εικαστικός, σκηνογράφος και κινηματογραφιστής είναι δυσαναπλήτωτο.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 15:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Εδώ και πολλά χρόνια μοιραζόταν τη ζωή του με τη σύντροφό του, ηθοποιό Κάτια Γέρου.

Την είδηση της απώλειάς του έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Περικλής Μουστάκης:

Ποιος ήταν ο Κυριάκος Κατζουράκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Ζωγραφική με καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη και Σκηνογραφία με καθηγητή τον Βασίλη Βασιλειάδη (1963-1968).

Το 1969 βραβεύτηκε με το βραβείο ζωγραφικής «Παρθένη». Από το 1972 έως το 1986 έζησε στο Λονδίνο όπου σπούδασε Χαρακτική (1973-1975, Central Saint Martins College of Art and Design και Croydon College of Art).

Στον κινηματογράφο σκηνογράφησε «Το προξενιό της Άννας» του Παντελή Βούλγαρη (1972) και έκανε τα κοστούμια για τη θεατρική παράσταση «Μέρες του ’36» του Θόδωρου Αγγελόπουλου (1972).

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ομάδας 5 Νέοι Έλληνες Ρεαλιστές (1969-1972) μαζί με τον Γιάννη Βαλαβανίδη, τον Χρόνη Μπότσογλου, τον Γιάννη Ψυχοπαίδη και την Κλεοπάτρα Δίγκα.

Το 1990 ίδρυσε την Ομάδα Τέχνης, καθώς και την Ένωση Καλλιτεχνών «Europa 24» (1991-1998). Επίσης, είχε αναλάβει τη διεύθυνση του εικαστικού εργαστηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού στον Δήμο του Αιγάλεω (1997-2003). Υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του Εικαστικού Εργαστηρίου του Αιγάλεω (1997-2003).

Το 2005 εξελέγη τακτικός καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου δίδαξε μέχρι το 2012. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.