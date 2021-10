Ένας άνδρας οπλισμένος με τόξο και βέλη σκότωσε πολλούς ανθρώπους και τραυμάτισε επίσης πολλούς το βράδυ της Τετάρτης, στην πόλη Κόνγκσμπεργκ στη νοτιοανατολική Νορβηγία, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία, προσθέτοντας πως συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη.

«Δυστυχώς, επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και, δυστυχώς, επίσης πολλοί νεκροί», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Όιβιντ Άας.

Αρνήθηκε, πάντως, να δώσει αριθμό θυμάτων. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

«Ο άνδρας συνελήφθη. Από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αυτό το άτομο έδρασε μόνο του», συμπλήρωσε.

