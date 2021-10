Μια «εργαλειοθήκη» για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας με μέτρα συμβατά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και άμεσα εφαρμόσιμα από τις εθνικές κυβερνήσεις, περιλαμβανομένων στοχευμένων φορολογικών μειώσεων για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για μια «εξαιρετική» αύξηση των «παγκόσμιων» τιμών της ενέργειας, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το χειμώνα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

Rising global energy prices are a serious concern for the EU.

Today we present measures to help people and businesses.

They are designed to tackle the immediate needs of bringing down energy costs.

