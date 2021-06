Μπορεί η Ιταλία να μην είναι το μεγαλύτερο φαβορί για την κατάκτηση του Euro, καθώς σύμφωνα με τους book βρίσκεται στην έκτη θέση, ωστόσο έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές πως δεν μπορείς να την ξεγράψεις.

Ειδικά όταν προέρχεται από τέτοια αποτελέσματα.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι πηγαίνει στο Euro ως η πιο φορμαρισμένη ομάδα από τις 24 που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Η Σκουάντρα Ατζούρα έχει να γευτεί ήττα πολλούς μήνες.

Συγκεκριμένα, η Ιταλία είναι αήττητη στα 27 τελευταία της παιχνίδια, έχοντας ηττηθεί τελευταία φορά το Σεπτέμβριο του 2018.

Μάλιστα, στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της έχει σκοράρει 25 γκολ και δεν έχει δεχτεί κανένα.

Italy have not conceded a goal since October 2020 and they have not lost a game since September 2018.

Roberto Mancini’s side are looking good. 🇮🇹 pic.twitter.com/1KS58x7YxQ

— Squawka Football (@Squawka) June 5, 2021