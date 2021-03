Την ενόχληση της Άγκυρας, για την τοποθέτηση από τον ΟΗΕ της Νορβηγίδας Στρατηγού Ingrid Gjerde ως επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), εξέφρασε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι.

Η ανακοίνωση του ΟΗΕ κοινοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Μαρτίου, και ο Ακσόι, με σημερινή δήλωσή του, εγκαλεί τον Οργανισμό, γιατί δεν πήρε την άδεια του ψευδοκράτους, πριν προχωρήσει στο διορισμό της νέας επικεφαλής, κάνοντας μάλιστα αναφορά και στην επικείμενη άτυπη πενταμερή Σύνοδο για το Κυπριακό.

Ειδικότερα, ο Ακσόι, ξεχνώντας ότι το ψευδοκράτος δεν έχει καμία νομική αναγνώριση από τον ΟΗΕ, αναφέρει ότι, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει τη δήλωση του «υπουργού εξωτερικών» στα Κατεχόμενα, σχετικά με αυτόν τον διορισμό, ο οποίος, σε αντίθεση με τις καθιερωμένες πρακτικές, έγινε χωρίς την ενημέρωση και την έγκριση των «αρχών» του ψευδοκράτους.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών συνεχίζει λέγοντας πως «σε μια περίοδο που ετοιμαζόμαστε για την άτυπη συνάντηση του ΟΗΕ 5 + που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη στις 27-29 Απριλίου, η οποία θα έχει ως στόχο τη διευθέτηση του Κυπριακού, αυτή η προσέγγιση αγνοεί μια από τις πιο βασικές αρχές, αυτή της ίσης μεταχείρισης των δύο πλευρών.

Ο Ακσόι, αναφέρει επίσης ότι η UNFICYP δραστηριοποιείται στο ψευδοκράτος, «στο πλαίσιο της εποικοδομητικής και καλόπιστης προσέγγισης των αρχών της ΤΔΒΚ, ακόμα και χωρίς νομική βάση».

Συμπληρώνει δε ότι «η ικανότητα της UNFICYP να εκτελεί τις δραστηριότητές της εξαρτάται από τη συνεργασία της με τις αρχές της ΤΔΒΚ».

Statement of the Spokesperson of Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy in Response to a Question Regarding the Appointment of the Force Commander to the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)

— Turkish MFA (@MFATurkey) March 26, 2021