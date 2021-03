Συνελήφθη ο δράστης

Η αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Μπόλντερ της πολιτείας Κολοράντο των ΗΠΑ, η Μέρις Χέρολντ, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους αστυνομικός – ο πρώτος που έφθασε στον τόπο της σφαγής – από πυρά ενόπλου μέσα σε σούπερ μάρκετ το απόγευμα χθες Δευτέρα.

Ο ύποπτος για το μακελειό τραυματίστηκε και συνελήφθη, πρόσθεσε η κυρία Χέρολντ.



Αστυνομικοί ακροβολισμένοι σε χώρο στάθμευσης έξω από το σούπερ μάρκετ (φωτογραφία Reuters)

Νωρίτερα, ο Κέρι Γιαμαγκούτσι, αξιωματικός της αστυνομίας της πόλης, η οποία δεν απέχει πολύ από τα Βραχώδη Ορη είχε δηλώσει ότι «αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το περιστατικό», αποφεύγοντας να δώσει ακριβή απολογισμό.

«Με λύπη μου ανακοινώνω ότι ο ένας εξ αυτών ήταν αστυνομικός της πόλης Μπόλντερ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές προσκείμενες στην αστυνομία έκαναν λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς σε αυτό το νέο mass shooting (ο όρος αναφέρεται σε επιθέσεις με τη χρήση όπλων που έχουν τουλάχιστον τέσσερα θύματα) στις ΗΠΑ.

Εχει ταμπουρωθεί

Το πρακτορείο ειδήσεων RT, είχε μεταδώσει ότι o δράστης ταμπουρώθηκε μέσα στο κατάστημα, ανοίγοντας πυρ και κατά της αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, ζητώντας από τους πολίτες να μην πλησιάζουν.

ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route. — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021

Σύμφωνα με το Fox News, η αστυνομία έφτασε στο σημείο, περικυκλώνοντας το κτίριο και ζητώντας από τον δράστη να παραδοθεί.

BREAKING NEWS: At least 6 dead after mass shooting in #Boulder, Colorado – per Police scanner pic.twitter.com/OuOTdUDACJ — Just Info (@JustInfoUS) March 22, 2021

Απομακρύνθηκαν δύο άτομα

Νωρίτερα, τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως δύο άτομα απομακρύνθηκαν από το κτίριο, χωρίς να διευκρινίζεται μέχρι στιγμής η ταυτότητά τους. Ενας από αυτούς είχε χειροπέδες, ενώ αιμορραγούσε από τραύμα στο πόδι.

Φορώντας μόνο εσώρουχα, τοποθετήθηκε σε φορείο και στη συνέχεια έγινε η διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο με τη σύλληψη υπόπτου