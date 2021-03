Γυρίσματα θα γίνουν και στην Ελλάδα

Ο Ούτσε Αγκάντα θα πρωταγωνιστήσει ως το αστέρι του ΝΒΑ στην ταινία με τίτλο «Greek Freak» για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ η Λάιντεντ Μπαντάκι εντάσσεται στην ταινία ως Βέρα, η μητέρα του μπασκετμπολίστα.

Ο Ντέοο Οκενέι θα παίζει τον Τσαρλς, τον πατέρα του.

Giannis Antetokounmpo Movie for Disney Plus Finds Its Lead, Adds Yetide Badaki and Dayo Okeniyi (EXCLUSIVE) https://t.co/Ue6Z8Ow8Ps — Variety (@Variety) March 19, 2021

Η ονομασία του φιλμ προέρχεται από το παρατσούκλι του σπουδαίου μπασκετμπολίστα και θα επικεντρώνεται στα παιδικά χρόνια του Aντετοκούνμπο, τις δυσκολίες που πέρασε και την τεράστια άνοδο της καριέρας του.

Η ταινία αναπτύσσεται από την Walt Disney Studios για την Disney Plus και είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της ζωής και της οικογένειας του Αντετοκούνμπο.

Η παραγωγή θα ξεκινήσει αργότερα φέτος τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ.

Όσο για τον πρωταγωνιστή Αγκάντα, ο ρόλος του θα σηματοδοτήσει και το ντεμπούτο του στην οθόνη. Έκανε ακρόαση, αφού είδε μια σχετική ανακοίνωση στο Instagram.

Γεννημένος από Νιγηριανούς μετανάστες στην Ελλάδα, ο Αντετοκούνμπο ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στην Ευρώπη πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ το 2013 για να παίξει για τους Milwaukee Bucks.

Γρήγορα καθιερώθηκε ως σημαντικός παίκτης στην ομάδα και έκτοτε έχει ανακηρυχθεί δύο φορές NBA Most Valuable Player, πέντε φορές All Star και NBA Defensive Player of the Year, μεταξύ άλλων.

Υπέγραψε πενταετή παράταση συμβολαίου με τον Bucks τον Δεκέμβριο, αξίας 228 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες και το variety.