Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την προέλευση μιας μπάλας που έπεσε από το διάστημα και κατέληξε στις Μπαχάμες.

Russian Space-Junk found on beach in the Bahamas.. https://t.co/5EKxg85i8P pic.twitter.com/gACwSc3U2m

— Blake Nordstrom (@BlakeNordstrom1) February 27, 2021