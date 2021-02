Ένα αεροσκάφος Boeing 777 της United Airlines, με προορισμό τη Χονολουλού, έπιασε φωτιά το Σάββατο λίγο μετά την αναχώρησή του από το Ντένβερ του Κολοράντο.

Μάλιστα κομμάτια του φλεγόμενου αεροπλάνου έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή, όταν ένας από τους κινητήρες ανατινάχθηκε εν πτήση, σε ύψος 15.000 πόδια.

Ένας επιβάτης κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που ο κινητήρας του αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες. Κάποιοι επιβάτες περιέγραψαν ότι ένιωσαν τη ζέστη από τη φωτιά και πως νόμιζαν ότι θα πεθάνουν.

Ο πιλότος σήμανε αμέσως σήμα κινδύνου και επέστρεψε στο Ντένβερ, όπου προσγείωσε το αεροπλάνο με ασφάλεια.

Σε ένα ακόμα βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Twitter οι επιβάτες χειροκροτούν με ανακούφιση κατά την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου στο Ντένβερ.

BREAKING

United flight 328 lands at DIA after losing part of its engine en route to Hawaii. Debris fell into a neighborhood in Broomfield as passengers onboard described a loud bang.

You can hear passengers clapping when the plane touched down.

Video: Troy Lewis #9News pic.twitter.com/lf8aOXLrsb

— Marc Sallinger (@MarcSallinger) February 20, 2021