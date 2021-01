Πρώτο θέμα

To πρόσωπο του Λάρι Κινγκ έχει συνδεθεί με το ενημερωτικό δίκτυο CNN, από όπου εξέπεμψε για πρώτη φορά το 1985 το βραδινό talk show του που άφησε ανεξίτηλα το σημάδι του στην ιστορία της τηλεόρασης.

Η είδηση του θανάτου του μεγάλου δημοσιογράφου και παρουσιαστή από κοροναϊό, όπως ήταν φυσικό, προβλήθηκε από όλα τα μέσα ενημέρωσης.

Στο CNN, το «σπίτι» του μεγάλου Λάρι Κινγκ, η κανονική ροή του τηλεοπτικού προγράμματος διακόπηκε για να μεταδοθεί η είδηση του θανάτου του.

As Jeff Zucker’s statement said, Larry King’s newsmaker interviews «truly put the network on the international stage.» I talked about King’s impact on cable news here pic.twitter.com/6Qmg64iDnb — Brian Stelter (@brianstelter) January 23, 2021

Στην ιστοσελίδα του CNN, ο θάνατος του Λάρι Κινγκ είναι πρώτο θέμα όλη την ημέρα. Το άρθρο συνοδεύεται από ένα φωτογραφικό αφιέρωμα με τις πιο εμβληματικές στιγμές του Λάρι Κινγκ στα παραπάνω από 25 χρόνια καριέρας του στο αμερικανικό δίκτυο.

Οι συνάδελφοι του Λάρι Κινγκ τον αποχαιρετούν

Ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ, έγραψε σε ανακοίνωσή του ότι ο θάνατος του Λάρι Κινγκ ήταν «σαν γροθιά στο στομάχι».

Στη συνέχεια, έπλεξε το εγκώμιο του παρουσιαστή λέγοντας ότι ήταν «ο καλύτερος τηλεοπτικός δημοσιογράφος του κόσμου, όλων των εποχών». Επίσης, ανέφερε ότι: «Αν κάποιος με ρωτούσε ποια είναι τα μεγαλύτερα επαγγελματικά κατορθώματα της ζωής μου, θα έλεγα ότι το πρώτο είναι η ίδρυση του CNN και το δεύτερο η πρόσληψη του Λάρι Κινγκ».

O πρόεδρος του CNN, Τζεφ Ζάκερ, ανέφερε σε γραπτή ανακοίνωση: «Θρηνούμε για τον χαμό του συναδέλφου μας Λάρι Κινγκ. Ο θρασύς νεαρός από το Μπρούκλιν είχε μια ιστορική καριέρα στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Είμαστε πολλοί περήφανοι για τα 25 χρόνια που πέρασε μαζί μας στο CNN, όπου οι συνεντεύξεις τους έβαλαν το δίκτυό μας στο διεθνές προσκήνιο».

Η κεντρική παρουσιάστρια του CNN International, Κριστιάν Αμανπούρ, έγραψε ότι ο Κινγκ ήταν ένας «γίγαντας της τηλεόρασης».

Larry King was a giant of broadcasting and a master of the TV celebrity/statesman-woman interview. His name is synonymous with CNN and he was vital to the network’s ascent. EVERYONE wanted to be on Larry King Live. May he Rest in Peace.https://t.co/XTgeMqjmcg — Christiane Amanpour (@camanpour) January 23, 2021

Ο συνάδελφός του στο CNN, Ουόλφ Μπλίτζερ, έγραψε ότι ήταν «καταπληκτικός στις συνεντεύξεις και μέντορας για όλους μας».

Larry King was my @CNN colleague and good friend. He was an amazing interviewer and a mentor to so many of us. He loved what he did and all of us loved him. He was a real mensch. My Deepest Condolences to his loving family. May He Rest In Peace and May His Memory Be A Blessing. pic.twitter.com/gIdHbI0knd — Wolf Blitzer (@wolfblitzer) January 23, 2021

Ο γνωστός πολιτικός συντάκτης του CNN, Τζιμ Ακόστα, έγραψε ότι ο Λάρι Κινγκ θα λείψει σε πάρα πολλούς πρώην και νυν εργαζόμενους του CNN.

Broadcasting legend and longtime CNN host Larry King has passed away. He will be missed by so many CNN employees past and present. #RIPLarryKing https://t.co/Ruu8hEOLdu — Jim Acosta (@Acosta) January 23, 2021

Επικρίσεις στον Πιρς Μόργκαν

Οι σχέσεις του Πιρς Μόργκαν με τον Λάρι Κινγκ ήταν «παγωμένες». Ως γνωστόν, ο πρώτος αντικατέστησε τον δεύτερο όταν αποσύρθηκε από το CNN το 2010. Η εκπομπή του Μόργκαν, όμως, δεν είχε την ίδια επιτυχία με το Larry King Show.

O βρετανός δημοσιογράφος δέχτηκε επικρίσεις για το «εγωκεντρικό« αποχαιρετιστήριο tweet του.

«Ο Λάρι Κινγκ ήταν ήρωας μου, μέχρι που τσακωθήκαμε αφού τον αντικατέστησα στο CNN & αφού είπε ότι η εκπομπή μου ήταν «σαν να βλέπεις την πεθερά σου να πέφτει από γκρεμό με την Μπέντλεϊ σου». (Είχε παντρευτεί 8 φορές οπότε ήταν ειδικός στις πεθερές) Αλλά ήταν εκπληκτικός παρουσιαστής & έμπειρος στις συνεντεύξεις», έγραψε.

Larry King was a hero of mine until we fell out after I replaced him at CNN & he said my show was ‘like watching your mother-in-law go over a cliff in your new Bentley.’ (He married 8 times so a mother-in-law expert) But he was a brilliant broadcaster & masterful TV interviewer. pic.twitter.com/1JsXeeZYEk — Piers Morgan (@piersmorgan) January 23, 2021