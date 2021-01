Για την εκ νέου προοπτική ενεργειακής συνεργασίας Ισραήλ – Τουρκίας μέσω της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου μίλησε ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ Γιουβάλ Στάινιτς στο πλαίσιο συνέντευξής του στο CNBC.

Προϋπόθεση, όπως είπε, για να καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό είναι να αλλάξει συμπεριφορά η Τουρκία με κάποιους από τους γείτονές της.

«Θέλω να αναφερθώ σε δυο περιφερειακές δυνάμεις, το Ιράν και την Τουρκία» είπε ο κ. Στάινιτς.

«Αναφορικά με την Τουρκία, όταν ανέλαβα υπουργός Ενέργειας, πριν περίπου πεντέμισι χρόνια, συνάντησα τον πρόεδρο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, σε συνέδριο που διοργάνωσε ο πρόεδρος Ομπάμα το 2016», πρόσθεσε.

«Εκεί συναντήθηκα με τον Ερντογάν και συζητήσαμε την πιθανότητα για εξαγωγή του ισραηλινού φυσικού αερίου στην Τουρκία μέσω ενός αγωγού. Είχαμε και συζητήσεις με ειδικούς του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας. Δυστυχώς, δεν κατέληξαν πουθενά, ωστόσο είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία» εξήγησε ο ισραηλινός υπουργός Ενέργειας.

Τόνισε, ωστόσο, ότι «Προσωπικά, ελπίζω η Τουρκία να αλλάξει την περιφερειακή της στάση στην αντιπαράθεσή της με ορισμένους από τους γείτονές της προς την κατεύθυνση της περιφερειακής συνεργασίας».

«Μέσα από αυτήν την προοπτική θα είμαι χαρούμενος αν δω την Τουρκία ικανή να συμμετάσχει στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό θα είναι καλό για την εμπορική συνεργασία και ποτέ δεν κλείσαμε την πόρτα στην τουρκική συμμετοχή» κατέληξε ο κ. Στάινιτς.

Israel’s Energy Minister tells CNBC he’s ready to give discussions with Turkey another try pic.twitter.com/Rn7KG9qhjk

— CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) January 21, 2021