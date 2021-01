Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο Καπιτώλιο μόλις δύο ημέρες πριν την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με την κατάσταση πάντως να μην φαίνεται να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο έχει τεθεί σε lockdown, με την απόφαση να λαμβάνεται ταχύτατα υπό τον φόβο απειλής μετά από καπνούς που βγαίνουν από κτίριο κοντά στην περιοχή.

Οι αρχές κάλεσαν όσους είναι μέσα στο κτίριο να αποφύγουν τα παράθυρα και να προσπαθήσουν να καλυφθούν με όποιον τρόπο μπορούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία του Καπιτωλίου προειδοποιεί για «εξωτερική απειλή», με βίντεο να δείχνουν ότι ο καπνός αυξάνεται.

«Λόγω εξωτερικής απειλής για την ασφάλεια που βρίσκεται κάτω από τη γέφυρα στο I-295 στο First and F Streets SE, δεν επιτρέπεται είσοδος ή έξοδος αυτή τη στιγμή» ανακοίνωσε η αστυνομία. «Μείνετε μακριά από εξωτερικά παράθυρα και πόρτες. Εάν είστε έξω, αναζητήστε την κάλυψη».

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY

Μάλιστα, οι πρόβες για την τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν διακόπηκαν. Η φύση της «απειλής» δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρη, ωστόσο το κτίριο μπήκε σε κατάσταση lockdown, με απαγόρευση εισόδου και εξόδου.

Το πυροσβεστικό τμήμα της Ουάσιγκτον δήλωσε πάντως στη συνέχεια ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κοντινό δρόμο, αλλά σβήστηκε γρήγορα. «Εκεί οφείλεται ο καπνός που έχουν δει πολλοί» ανακοίνωσε το τμήμα.

Από την πλευρά τους, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διευκρίνισαν πως η πυρκαγιά ξέσπασε σε δομή αστέγων, αρκετά τετράγωνα από το Καπιτώλιο. «Δεν υπάρχει απειλή για το κοινό» ανακοίνωσαν αργότερα οι Μυστικές Υπηρεσίες.

All that smoke is coming from a fire under the Interstate 695 overpass in Navy Yard. This video makes it seem close but it’s about half a mile south of the Capitol. Burning tent per fire scanner, they’ve got it under control. https://t.co/obVvph8c4e

The U.S. Capitol Building was placed into lockdown and the inaugural rehearsal evacuated due to nearby rising smoke.

The fire has now been put out and the Secret Service says there is no threat. DC Fire has reported no injuries.

