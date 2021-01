Περίπου 25 φορτηγά μεταφοράς θαλασσινών, έχουν παρκάρει στους δρόμους γύρω από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και το βρετανικό κοινοβούλιο στο Λονδίνο, καθώς ο κλάδος βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης εξαιτίας της αδυναμίας συνέχισης των εξαγωγών θαλασσινών, αλλά και ψαριών, προς την Ευρωπαϊκή Ενωση μετά το Brexit.

«Η Σφαγή του Brexit» είναι το σύνθημα επάνω σε φορτηγό που βρίσκεται παρκαρισμένο σε μικρή απόσταση από το πρωθυπουργικό γραφείο στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Πολλοί σκωτσέζοι ψαράδες βρίσκονται εδώ και εβδομάδες σε αδυναμία να κάνουν εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ενωση εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών που επέβαλε το Brexit και πολλές αλιευτικές εταιρείες βρίσκονται στα πρόθυρα της πτώχευσης, καθώς τα πιστοποιητικά, οι υγειονομικοί έλεγχοι, οι τελωνειακοί έλεγχοι προσθέτουν ημέρες στην εξαγωγική διαδικασία καθιστώντας ανεπιθύμητα τα ψάρια και τα θαλασσινά που δεν φθάνουν πλέον φρέσκα στους ευρωπαϊκούς τους προορισμούς.

Several years ago the media jumped on hoey and farage doing their rotting fish prank on the Thames.

This morning our own Scottish fishing industry is doing laps of Whitehall in protest and I can’t see any kind of coverage anywhere.

What is going on? pic.twitter.com/3Po0amN7G9

— Calum_R91 (@CalumR91) January 18, 2021