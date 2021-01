Για τον κίνδυνο να καταρρεύσει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», ανησυχεί ο τούρκος ναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί, ενορχηστρωτής του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Σύμφωνα με τον Γιαϊτζί, η Τουρκία θα χάσει όλα τα κέρδη της εάν προχωρήσει ο διάλογος με την Ελλάδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο όνειρο της χώρας του να επιτύχει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», σύμφωνα με το sigmalive, που επικαλείται το ALMARSAD E.

Ο Γιαϊτζί τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του πειρατικού μνημονίου που συνήφθη με τον λίβυο ηγέτη Fayez al-Sarraj, ωστόσο αναγνώρισε ότι αυτό βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Ελλάδα να συζητήσει με την Τουρκία την κατάσταση στη Λιβύη και τη Μέση Ανατολή (!) ενώ είπε, ότι η διακοπή του μνημονίου με τον Sarraj θα σήμαινε την πλήρη κατάρρευση της πολιτικής της Άγκυρας στην περιοχή προς όφελος της Ελλάδας.

«Τι πρόκειται να συζητήσουμε στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα; Θα μιλήσουμε για το πόσα από τα αιτήματα της Ελλάδας θα ικανοποιηθούν ή όχι. Έτσι γινόταν πάντα στην ιστορία», είπε.

The mastermind of #Turkey‘s «Blue homeland» doctrine, the former Admiral Cihat #Yayci, acknowledged his country’s ambitions in #Libya and the #Mediterranean and said any dialogue with #Greece would threaten Turkey’s gains. https://t.co/fd5qTe5C9Q

— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 15, 2021