Η Τουρκία καλεί την Ελλάδα για επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών εντός του Ιανουαρίου, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο κ. Τσαβούσογλου έκανε λόγο για διάλογο χωρίς προϋποθέσεις επί όλων των θεμάτων που συζητήθηκαν στους 60 γύρους συνομιλιών.

#BREAKING Turkish foreign minister invites Greece for exploratory talks with 1st meeting in January

