Τα πρόσωπά τους κάνουν τον γύρο του κόσμου μετά την εισβολή τους χθες στο Καπιτώλιο. Φωτογραφήθηκαν με τα πόδια ανεβασμένα στο γραφείο της προέδρου της Βουλής, άλλοι να παρελαύνουν κρατώντας μια σημαία της Συνομοσπονδίας ή να κάθονται στην έδρα του προέδρου της Γερουσίας.

Πλέον, από το πλούσιο οπτικό υλικό έχουν εντοπιστεί τα 100 άτομα που εισήλθαν στο Καπιτώλιο, ενώ όλο και περισσότερες πληροφορίες βγαίνουν στα μίντια για τν ζωή, την πολιτική τους δράση και τις ακραίες εμφανίσεις που κάποιοι εξ αυτών έκαναν κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Ποιοi είναι αυτοί οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, που ωθούμενοι από τη ρητορική του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα έσπειραν το χάος στους χώρους του αμερικανικού Κοινοβουλίου;

Ακολουθούν βασικά χαρακτηριστικά ορισμένων από αυτών, που στην πλειονότητά τους είναι ενεργοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γυμνόστηθος, με καπέλο αυτόχθονα Αμερικάνου, με κέρατα βουβάλου και μακιγιάζ, ο «πνευματικός πολεμιστής», όπως αυτοπεριγράφεται ο ίδιος, κέρδισε την προσοχή φωτογράφων στις τέσσερις γωνίες του Καπιτωλίου.

Με καταγωγή από την Αριζόνα, αυτός ο 30χρονος περίπου άνδρας έχει θεαθεί πολλές φορές σε διαδηλώσεις υπέρ του Τραμπ στο Φοίνιξ τους τελευταίους μήνες, φορώντας συστηματικά αυτή την ένδυση.

I’m currently writing about hypermasculinity and Viking Medievalisms in white supremacy… the horns, valknut, and the ‘tree of life’ (Yggdrasil) on this guy underline this terrifyingly perfectly. pic.twitter.com/K1EBfmRrgJ

— Amy J F (@queertyyr) January 6, 2021