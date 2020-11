Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Είτε βραδιάζει / είτε φέγγει / μένει λευκό / το γιασεμί.

Γιώργος Σεφέρης

Σινεμά με κάθε τρόπο, φεστιβάλ με κάθε τρόπο. Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιστρέφει online από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου με ανεξάρτητο σινεμά από όλο τον κόσμο, με την πρόσφατη ελληνική παραγωγή, με συναρπαστικά αφιερώματα, με ανατρεπτικές ταινίες που θα μας ταξιδέψουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα σε αυτές τις απρόβλεπτες και πρωτόγνωρες ημέρες που ζούμε.

«Από τον Φεβρουάριο του 2020 η δυστοπική καθημερινή μας ζωή μοιάζει να βρίσκεται στα χέρια ενός σεναριογράφου επιστημονικής φαντασίας. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου δεν αποτελεί εξαίρεση, όμως πρόκειται για έναν δυναμικό και ανθεκτικό θεσμό. Όπως κάναμε και τον Μάρτιο με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, ό,τι και αν συμβεί, το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα γίνει. Το οφείλουμε στο κοινό, στους δημιουργούς, στη βιομηχανία του κινηματογράφου και στην ομάδα μας. Σινεμά με κάθε τρόπο, σινεμά οπουδήποτε για να φωτίσει τις μέρες και τις νύχτες μας» αναφέρει χαρακτηριστικά η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ελίζ Ζαλαντό.

«Παρουσιάζοντας την online εκδοχή του Φεστιβάλ αναζητούμε ταυτόχρονα νέα θεωρητικά εργαλεία ερμηνείας του κινηματογράφου και των τεχνών αλλά και της ίδιας της πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Οργανώνουμε εικαστικές δράσεις στον δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης και σχεδιάζουμε εναλλακτικές λύσεις για καθεμιά από τις επόμενες κινήσεις του Φεστιβάλ μας. Το Σινεμά με κάθε τρόπο είναι φέτος ένας τρόπος αγάπης και κατανόησης, ένας τρόπος να θέσουμε και εμείς μερικούς κανόνες πάνω από τους κανόνες που μας επιβάλλει ο νέος κορωνοϊός, ένας τρόπος αντίδρασης στον αντεστραμμένο κόσμο που μπήκαμε» σημειώνει ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ετοίμασε, αντί συνέντευξης Τύπου, ένα βίντεο που εκφράζει την εποχή που ζούμε και την ελπίδα μας ότι το σινεμά θα μας ενώσει για ακόμα μία φορά:

Πώς βλέπω ταινίες;

*Μπείτε στο www.filmfestival.gr και ακολουθήστε το σύνδεσμο TIFF61 ONLINE.

*Δημιουργείτε έναν λογαριασμό, αν δεν έχετε ήδη, επιλέγοντας “Create account” στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Συμπληρώνετε το όνομα, το email και τον κωδικό που επιθυμείτε.

*Βρείτε την ταινία που σας ενδιαφέρει είτε μέσω αναζήτησης είτε από τις λίστες ανά τμήμα που θα βρείτε στο κεντρικό μενού. Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο αριθμό θεάσεων.

*Επιλέγοντας να δείτε μία ταινία, εμφανίζεται η τιμή του εισιτηρίου (3€) και μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Επιβεβαίωση της συναλλαγής λαμβάνετε και μέσω email. Μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε την ταινία που επιλέξατε!

*Μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας για όλες τις προβολές ανεξαρτήτως ημέρας, όμως μπορείτε να δείτε κάθε ταινία μόνο την ημέρα ηλεκτρονικής προβολής της.

*Την ημέρα της προβολής της, η ταινία είναι διαθέσιμη από τις 10:00 το πρωί και για 24 ώρες.

*Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την προβολή μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

*Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά για τη διαθεσιμότητα των ταινιών.

*Θα είμαστε στη διάθεσή σας κάθε μέρα 10.00 με 24.00 μέσω live chat για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και απορίες.

Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένες θεάσεις σε χρήστες αποκλειστικά από την Ελλάδα. Τα εισιτήρια για τις online προβολές δεν επιστρέφονται και δεν ακυρώνονται.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες, είναι διαθέσιμα στο www.filmfestival.gr. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Ταινία και βίντεο έναρξης – Ταινία λήξης

Η αυλαία του 61ου ΦΚΘ θα ανοίξει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 με το συγκινητικό Ταξίδι της Φάλαινας του Φίλιπ Γιούργιεφ. Πριν την ταινία έναρξης παρακολουθήστε ένα πρωτότυπο σύντομο βίντεο, με χαιρετισμούς και ευχές από τους ανθρώπους του Φεστιβάλ που μπορεί αυτή τη φορά να μην τους βλέπετε, αλλά θα βρίσκονται εκεί κάθε στιγμή του online 61ου Φεστιβάλ.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020, με την προβολή της ταινίας Δεν θα ξαναχιονίσει των Μαουγκοζάτα Σιμόφσκα και Μίχαου Ένγκλερτ.

Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου

Υποδεχόμαστε στο 61ο ΦΚΘ 18 μεγάλου μήκους και 21 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες:

15 ταινίες σε πρώτη προβολή

3 ταινίες που έχουν ήδη κάνει πρεμιέρα στην ενότητα «Μια δεύτερη ματιά»

2 κλασικές αγαπημένες ταινίες, καθολικά προσβάσιμες στις διαδικτυακές προβολές τους.

Θα προβληθούν επίσης, οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Μέτρα στήριξης του ελληνικού σινεμά

Το 61ο ΦΚΘ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το ελληνικό σινεμά με δύο νέα βραβεία για ελληνικά πρότζεκτ στην Αγορά, μέσα από τη δράση Meet the Future που παρουσιάζει οκτώ ανερχόμενους διευθυντές φωτογραφίας ελληνικών ταινιών, με το εργαστήριο Agora Lab για ελληνικά πρότζεκτ, με τη συμμετοχή έξι επαγγελματιών από την Ελλάδα στο Thessaloniki Locarno Industry Academy International και μέσα από τη στενότερη συνεργασία με το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών της Δράμας.

Διεθνές πρόγραμμα

* To πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπει το 61ο ΦΚΘ τις 12 ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού είναι η Οικειότητα, Μια Σύγχρονη Τυραννία, εμπνευσμένη από το βιβλίο του αμερικανού κοινωνιολόγου Ρίτσαρντ Σέννετ, Η τυραννία της οικειότητας (εκδόσεις Νεφέλη). Στο τμήμα συμμετέχουν και τρεις ελληνικές ταινίες. Πρόκειται για τα Μήλα του Χρήστου Νίκου, το Kala Azar της Τζάνις Ραφαηλίδου και το Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη.

* Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors, βλέπουμε 10 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Πρόκειται για τις ταινίες Daniel ’16 του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, All the Pretty Little Horses του Μιχάλη Κωνσταντάτου και Πρόστιμο του Φωκίωνα Μπόγρη. Στο τμήμα αυτό συμμετέχουν νέοι δημιουργοί από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, της μεγάλης «γειτονιάς μας».

* Ανακαλύπτουμε τον πιο δυναμικό και πρωτοποριακό κινηματογράφο στους Ανοιχτούς Ορίζοντες, καθώς και στην ενότητα Ανοιχτοί Ορίζοντες – Another Take.

* Παρουσιάζουμε τις καλύτερες βαλκανικές ταινίες στις Ματιές στα Βαλκάνια.

* Συναντάμε τους αγαπημένους μας δημιουργούς στις Ειδικές Προβολές.

* Προτείνουμε ριζοσπαστικές ταινίες στο >>Film Forward.

* Δίνουμε μεταμεσονύχτια ραντεβού στη ζώνη ’Round Midnight.

Αφιερώματα

Παρακολουθούμε τις πιο cult, αστείες, συναρπαστικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας μέσα από το μεγάλο αφιέρωμα του 61ου Φεστιβάλ με τίτλο «Προφητείες από έναν άλλο κόσμο: Sci-fi και Cli-fi (1950-1990)».

Γνωρίζουμε το έργο της νορβηγίδας δημιουργού Άνια Μπρέιεν, πρωτοπόρου του φεμινιστικού σινεμά στη Σκανδιναβία.

Ανακαλύπτουμε το ανατρεπτικό έργο της Τσέχας Βέρα Χιτίλοβα από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του «τσεχικού νέου κύματος».

Αγορά

Δυναμικές δράσεις, βραβεία και συνεργασίες φιλοξενούνται φέτος στην Αγορά που θα πραγματοποιηθεί online. Με ambassador την αγαπημένη ηθοποιό Κάτια Γκουλιώνη, η Αγορά θα φέρει σε επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες του χώρου με την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα. Η Αγορά του ΦΚΘ, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA και στην οποία δίνονται βραβεία σε υπηρεσίες και χρηματικά έπαθλα, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί online από τις 6 έως τις 14 Νοεμβρίου 2020.

Βραβεία

Οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού προγράμματος διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο – Βραβείο Καλύτερης Ταινίας «Θόδωρος Αγγελόπουλος» (χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ), τον Αργυρό Αλέξανδρο – Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (8.000 ευρώ), τον Χάλκινο Αλέξανδρο – Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία, το οποίο από φέτος ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ COSMOTE TV υποστηρίζει με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, καθώς και τα Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας και Καλλιτεχνικής Επίτευξης ή Σεναρίου.

Οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος Meet the Neighbors διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο (χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ), τον Αργυρό Αλέξανδρο – Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (3.000 ευρώ) και τον Χάλκινο Αλέξανδρο – Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία.

Το βραβείο «Mermaid Award» απονέμεται στην καλύτερη ταινία LGBTQI θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ.

Επίσης, στο Φεστιβάλ απονέμονται: το Βραβείο «Ανθρωπίνων Αξιών» της Βουλής των Ελλήνων, τα τέσσερα βραβεία κοινού Fischer στις ταινίες που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους των θεατών, τα βραβεία της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου – FIPRESCI στην καλύτερη ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού και στην καλύτερη ελληνική ταινία που πραγματοποιεί πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, το βραβείο του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου σε ταινία του ελληνικού προγράμματος που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, τα δύο βραβεία της ΕΡΤ (ένα στην ελληνική ταινία που θα κερδίσει το βραβείο της FIPRESCI, ύψους 3.000 ευρώ, και ένα σε ελληνικό πρότζεκτ του τμήματος Works in Progress ή του Agora Lab, ύψους 2.000 ευρώ), το βραβείο του ΕΚΚ σε ταινία πρωτοεμφανιζόμενου έλληνα σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης ελληνίδας σκηνοθέτιδας (ύψους 5.000 ευρώ) και το βραβείο Best Location Award, το οποίο απονέμεται από́ τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ ύψους 1.500 ευρώ, τα βραβεία Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και το βραβείο WIFT GR σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού ή του Meet the Neighbors για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά.

Εκθέσεις

Η έκθεση «Οικειότητα, μια σύγχρονη τυραννία» εμπνευσμένη από έργα του Διεθνούς Διαγωνιστικού δεν θα πραγματοποιηθεί, όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά, στο MOMus – Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης). Ωστόσο, μπορείτε να δείτε αναπαραστάσεις σε μουσαμάδες σε αναπάντεχα σημεία της πόλης. Με το «Βρες το Φεστιβάλ» πραγματοποιούμε μια διαδρομή στο μοναδικό, σύνθετο αστικό τοπίο του σήμερα. Επίσης, 12 μεγάλες αναπαραστάσεις σε μουσαμάδες, θα εκτεθούν σε εξωτερικούς τοίχους κτηρίων της προβλήτας του λιμανιού, διεκδικώντας μια θέση στον δημόσιο χώρο. Παράλληλα, φωτογραφίες από τη βιντεοεγκατάσταση του Γιώργου Δρίβα, Γεγονότα Συντελεσμένου Μέλλοντος, θα τυπωθούν σε banner και θα εκτεθούν στο Λιμάνι, όπως και τα έργα των 12 εικαστικών.

Παρακολουθούμε την εγκατάσταση στον Πρώην Βρεφονηπιακό Σταθμό, Τhe Glasshouse project του visual artist και φωτογράφου, Νίκου Ράκκα.

Παρουσιάζουμε μια ξεχωριστή οπτική εγκατάσταση: Η Όλγα Σφέτσα σχεδιάζει, αποκλειστικά για το 61ο ΦΚΘ, μια οπτική εγκατάσταση (3D projection mapping installation) στην προβλήτα του λιμανιού.

Γνωρίστε τους σκηνοθέτες

Από τη Δευτέρα 9 έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, γνωρίστε τους σκηνοθέτες από τα τμήματα Διεθνές Διαγωνιστικό, Meet the Neighbors και από τις ελληνικές ταινίες του προγράμματος, μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις στη δράση Directors’ Corner που θα διεξαχθεί live στο κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube.

Ταινίες για παιδιά

Οι προβολές Youth Screen του online 61ου Φεστιβάλ θα είναι δωρεάν διαθέσιμες το Σαββατοκύριακο 7-8 και το Σαββατοκύριακο 14-15 Νοεμβρίου σε παιδιά και εφήβους από όλη την Ελλάδα για να τις παρακολουθήσουν από το σπίτι, για περιορισμένο αριθμό προβολών.