Συναγερμός έχει σημάνει στο Κεμπέκ του Καναδά μετά από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι που έχει ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δύο άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, από την επίθεση έχουν τραυματιστεί ακόμη πέντε άτομα, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας τους να παραμένει άγνωστη.

Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές αμέσως μετά την επίθεση, φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρά του.

Quebec City Mass Stabbing:

- 2 dead, 5 injured, after stabbing attack in Quebec City, Canada

- The suspect, who is now in custody, was dressed in medieval clothes

- Stabbings occurred near the National Assembly

