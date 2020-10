Με έκτακτες ειδήσεις μεταδίδουν την είδηση του σεισμού στη Σάμο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέροντας στην πλειονότητά τους ότι υπήρξε πανικός, κυρίως στα τουρκικά παράλια, όπου πολίτες έσπευσαν να εκκενώσουν κτήρια.

Όπως αναφέρει το BBC δεν υπάρχει ακόμη αναφορά για θύματα, αλλά οι εικόνες στη Σμύρνη δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια.

Earthquake with a magnitude of 7.0 shakes Greek island of Samos and Turkey's Aegean coast, US Geological Survey says https://t.co/sVsaG3CDNl pic.twitter.com/5HVBaEEtOC

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 30, 2020