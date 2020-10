Ο Σπάικ Λι θα παραλάβει το 34ο Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης (American Cinematheque Award) και θα τιμηθεί με ένα διαδικτυακό αφιέρωμα στις 14 Ιανουαρίου 2021. Λεπτομέρειες για την τελετή απονομής του βραβείου και για τους συμμετέχοντες στο αφιέρωμα, θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

«Για μας ως οργανισμό πολιτιστικών τεχνών που τιμά τη σημασία του κινηματογράφου στην κοινωνία μας, ο Σπάικ Λι είναι η τέλεια επιλογή για το ετήσιο βραβείο του American Cinematheque» δήλωσε ο πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ρικ Νισίτα.

Excited to announce that Spike Lee will receive the 34th American Cinematheque Award on 1/14/21. As a cultural arts organization that celebrates the importance of film in our society, Spike Lee is the perfect choice for the Cinematheque’s annual award. https://t.co/ybZYbrPTIn pic.twitter.com/NkReNvaqol

