Την Παρασκευή

Μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας, προς την Τουρκία στέλνει η Αθήνα, με αεροναυτική άσκηση που θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου νότια της Κρήτης.

Δείτε τις ακριβείς συντεταγμένες της άσκησης:

ZCZC HA82

130745 UTC OCT 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 599/20

SOUTH KRITIKO SEA

AERONAUTICAL EXERCISES FROM:

FROM 161200 UTC UNTIL 161600 UTC OCT 20

IN AREA BOUNDED BY:

34-40.00N 024-35.00E

34-40.00N 026-29.00E

34-10.00N 026-29.00E

34-10.00N 024-35.00E

CANCEL THIS MSG 161700 UTC OCT 20

NNNN