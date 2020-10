Ύστερα από μόλις 72 ώρες παραμονής στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτν Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Μπορεί να χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο για 3 μέρες ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να βάζει μυαλό.

Σε μια συμβολική χειρονομία μπροστά στις κάμερες, αφαίρεσε την προστατευτική μάσκα από το πρόσωπό του.

Πρόκειται για μια κίνηση που ήδη έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και αναμένεται να συζητηθεί όσο και η βόλτα του με το αυτοκίνητο την Κυριακή, η οποία συζητήθηκε έντονα, με πολλούς να αναρωτιούνται ακόμα και τώρα, ενώ παλεύει ο ίδιος με τη νόσο, το κατά πόσο την αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Το επικίνδυνο μήνυμα που έστειλε ήταν ουσιαστικό ότι αυτός, ως μεγάλος ηγέτης και υπερήρωας νίκησε την αρρώστια, άρα το ίδιο μπορούν να κάνουν όλοι. Να πετάξουν τη μάσκα, να βγουν έξω, να μην αφήσουν τον ιό να νικήσει και παρά το γεγονός ότι σε όλο τον κόσμο αποδεικνύεται πόσο επικίνδυνος είναι.

Πολλοί πλέον αμφισβητούν ακόμη κι αν ο Τραμπ ήταν άρρωστος ή πρόκειται για ένα σόου... χολιγουντιανών διαστάσεων εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, προκειμένου να δείξει ότι είναι πανίσχυρος και μπορεί να είναι ο ηγέτης του κόσμου.

Κι όλα αυτά την ώρα που το δεύτερο κύμα πανδημίας στις ΗΠΑ είναι σε εξέλιξη, με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, εκατοντάδες θανάτους και πόλεις και πολιτείες που επαναφέρουν μέτρα του lockdown.

Ο Τραμπ με το που έφτασε στον Λευκό Οίκο κατάφερε να προκαλέσει αίσθηση με την πρώτη του κίνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με το που βγήκε από το ελικόπτερο, στάθηκε στην είσοδο του Λευκού Οίκου για τις φωτογραφίες που ήθελαν οι φωτορεπόρτερ και έβγαλε την προστατευτική μάσκα, βάζοντάς την στην τσέπη του και χαιρέτησε στρατιωτικά.

Το CNN το ερμήνευσε ως μία κίνηση του Τραμπ για να δείξει πως «επέστρεψε στις επάλξεις», σχολιάζοντας βέβαια πως δεν ήταν και η καλύτερη εικόνα να τον βλέπουν να την βγάζει, ενώ έχει μολυνθεί από τον κοροναϊό.

BREAKING: Pres. Trump arrives back at the White House, and removes his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed this evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/XCER5YMh2e pic.twitter.com/rTfKo35d4G

Ο Τραμπ, λίγο πριν βγει από το νοσοκομείο, σε μια προσπάθεια να πείσει και πάλι πως ο κοροναϊός… δεν πρέπει να τρομάζει κανέναν, είπε πως από την χορήγηση φαρμάκων που του δίνουν, νοιώθει καλύτερα απ’ ότι ένοιωθε 20 χρόνια πριν.

«Αποχωρώ από το Walter Reed Medical Center σήμερα. Αισθάνομαι πολύ καλά. Μη φοβάστε τον κοροναϊό. Μην το αφήσετε να κυριαρχήσει τη ζωή σας. Εχουμε αναπτύξει μερικά πολύ καλά φάρμακα αλλά και γνώσεις. Νιώθω καλύτερα από ό,τι πριν από 20 χρόνια» έγραψε στο twitter o Τραμπ, ο οποίος δεν σταματούσε χθες να ανεβάζει ποστ, μην έχοντας κάτι άλλο να κάνει εντός του νοσοκομείου.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

Μέσα στα tweets που ανέβασε, έκανε επίθεση και σε όσους τον κατηγόρησαν για την ανεύθυνη πράξη του να μπει στο αυτοκίνητο και να πάει για μια γρήγορη βόλτα.

«Φαίνεται πως τα μίντια αναστατώθηκαν επειδή μπήκα σε αυτοκίνητο ασφαλείας για να πω »ευχαριστώ» στους οπαδούς και υποστηρικτές που βρίσκονταν έξω από το νοσοκομείο πολλές ώρες, ακόμη και μέρες, για να αποδώσουν σεβασμό στον πρόεδρο. Αν δεν το έκανα, τα ΜΜΕ θα έλεγαν πως είμαι αγενής!», έγραψε.

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020