H Aστον Βίλα ήταν καταιγιστική κόντρα στην Λίβερπουλ. Οι Χωριάτες επικράτησαν των Πρωταθλητών με 7-2 υποχρεώνοντας τον Γιούργκεν Κλοπ στην βαρύτερη ήττα της προπονητικής καριέρας του.

Το παιχνίδι αυτό θα μνημονεύεται για χρόνια. Είναι πρωτόγνωρος ο διασυρμός για τους Reds. Το ένα γκολ διαδεχόταν το άλλο, με την ομάδα του Μερσεσαϊντ να δείχνει ανήμπορη να αντιδράσει.

Πρωτεργάτης της ιστορικής νίκης της Άστον Βίλα ήταν ο Τζακ Γκρίλις. Ο παίκτης των Χωριάτων πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Ο 25άχρονος εξτρέμ σημείωσε δυο γκολ, ενώ δημιούργησε άλλα τρία και έγραψε ιστορία στην Premier League.

Πιο συγκεκριμένα ο Αγγλος άσος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου που είχε συμμετοχή σε πέντε γκολ της ομάδας του σε ένα και μόνο παιχνίδι.

5 – Last night, Jack Grealish became the first player in Premier League history to have a hand in five goals in a single game versus Liverpool (two goals, three assists). Mesmeric. pic.twitter.com/tB1QpTte2f

— OptaJoe (@OptaJoe) October 5, 2020