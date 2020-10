View this post on Instagram

Με την Ελευθερία θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε την επόμενη εβδομάδα στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, κουβαλώντας την στην πλάτη με ένα ειδικά τροποποιημένο σακίδιο. Αν το καταφέρουμε θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος με αναπηρία που θα δει την Ελλάδα από το πιο ψηλό σημείο της. Για μένα όλοι οι αγώνες του κόσμου , τα μετάλλια και οποίες διακρίσεις μέχρι τώρα είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτόν τον σκοπό. Προσωπικά νιώθω πιο έτοιμος από ποτέ για κάτι τέτοιο και ευχαριστώ πολύ την Ελευθερία που δίνει την ευκαιρία να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να μου υπενθυμίσω αυτό που ξεχνάμε όλοι μας συχνά : ότι την ζωη πρέπει να την ζούμε χωρίς φόβο . 10 days left #mtolympus