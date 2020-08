Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο από παμπ σε Γαλλία όπου αστυνομικοί σηκώνουν τα γκλοπ τους σε οπαδούς που έχουν συγκεντρωθεί σε παμπ για να δουν τον τελικό του Champions League.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το skynews οι οπαδοί παραβίασαν κάποια μέτρα κατά του κοροναϊού και οι αστυνομικοί επέλεξαν να επιβάλουν την τάξη με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο, τραυματίζοντας, σπρώχνοντας και χτυπώντας τους πολίτες που παρακολουθούσαν αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός.

This is the moment riot police burst into a bar in Paris during the Champions League final after football fans were said to have been found flouting rules to limit the spread of #coronavirus.

— SkyNews (@SkyNews) August 24, 2020