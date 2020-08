Η Αθήνα συνεχίζει τη διπλωματική της αντεπίθεση απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα.

Μετά τις χθεσινές συνομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ε. Συμβουλίου Σ. Μισέλ και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλτενμπεργκ, καθώς και του Νίκου Δένδια με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Κύπρου και του Μπαχρέιν, δρομολογήθηκε και ορίστηκε για την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στη Βιέννη, συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Mike Pompeo. Η άμεση ανταπόκριση της αμερικανικής πλευράς στο αίτημα της Ελλάδας, μόλις μια ημέρα μετά τη σαφή τοποθέτηση του State Department, είναι ενδεικτική της εδραιωμένης αντίληψης εταίρων και συμμάχων για την τουρκική παραβατικότητα.

Αντίληψη η οποία αντικατοπτρίζεται και στην ξεκάθαρη ανακοίνωση που εξέδωσε η Ισραηλινή διπλωματία σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την οποία εκφράζεται πλήρης αλληλεγγύη στην Ελλάδα για τις θαλάσσιες ζώνες της και το δικαίωμά της να οριοθετεί την ΑΟΖ της. Οι στενές σχέσεις με το Ισραήλ αναπτύσσονται διαρκώς και έχει καλλιεργηθεί μια σημαντική συναντίληψη για τα θέματα της περιοχής μας. Υπενθυμίζεται δε και η συνεργασία στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 ομού με τις ΗΠΑ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών θα ταξιδέψει αύριο στο Ισραήλ, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου ενώ θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι. Οι συζητήσεις θα εστιασθούν στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα, καθώς και στη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ σε διμερές επίπεδο, και στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-ΗΠΑ).

FM @NikosDendias spoke by phone w/ #Israel FM @Gabi_Ashkenazi -close 🇬🇷🇮🇱 coop. & Turkish illegal actions in #EasternMediterranean in focus / Τηλεφωνική συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΥΠΕΞ Ισραήλ – στενή διμερής συνεργασία & τουρκική παραβατικότητα σε Αν.Μεσόγειο στο επίκεντρο pic.twitter.com/mtK63UXcpz

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 12, 2020