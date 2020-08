Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Λιβύη, με τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA) του Στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ να υποστηρίζει ότι κατέστρεψε σκάφος που μετέφερε μισθοφόρους της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, ο ανεπίσημος λογαριασμός στο Twitter, το οποίο απηχεί τις απόψεις του LNA ανέφερε: «Λιβυκός Στρατός: στοχεύσαμε και καταστρέψαμε ένας σκάφος που μετέφερε Σύρους αντάρτες και μισθοφόρους πιστούς στην Τουρκία και την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) μόλις πέρασαν την θαλάσσια ζώνη αποκλεισμού στα ανοικτά της Σύρτης».

«Το σκάφος ειδοποιήθηκε μέσω ασυρμάτου αλλά δεν απάντησε στην προειδοποίηση και στοχοθετήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την ακτή, που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του στόχου και τον θάνατο 20 Σύρων τρομοκρατών μισθοφόρων πιστών στην Τουρκία και την »ληγμένη» κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας».

The vessel was warned via radio but did not reply to the warning and was targeted via costal missile resulting in the destruction of the target and death of 20 Syrian terrorists mercenaries loyal to #Turkey and the expired #GNA pic.twitter.com/xQHT39H4en

— M-LNA (@MLNA2020) August 10, 2020