«Ημέρα οργής» η σημερινή (Σάββατο) στον Λίβανο με χιλιάδες διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης, στον απόηχο της πρόσφατης έκρηξης στη Βηρυτό με τους δεκάδες νεκρούς και τους χιλιάδες τραυματίες.

Ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού αυξήθηκε σε 158, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ενώ ο αριθμός των τραυματισμένων σε 6.000. Από την έκρηξη, αγνοούνται 21 άνθρωποι.

Ο πόνος είναι αβάσταχτος, η αγωνία για την επόμενη ημέρα -με βασικές υποδομές να έχουν καταστραφεί και να τίθεται ακόμη και ζήτημα επάρκειας τροφίμων- έχει χτυπήσει κόκκινο και η οργή για την ανικανότητα και την αμέλεια των κυβερνήσεων που είχε ως αποτέλεσμα και την ανείπωτη τραγωδία ξεχειλίζει.

Η απόλυτη καταστροφή που προκάλεσε η έκρηξη ήταν το τελειωτικό χτύπημα για τη χώρα που έχει ταλαιπωρηθεί από την υγειονομική κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός, ενώ η πλειονότητα του πληθυσμού ήδη ζούσε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Στο θυμό και την απόγνωση των διαδηλωτών που προσπάθησαν να περάσουν από ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και να φτάσουν στο κοινοβούλιο στο κέντρο της πρωτεύουσας η τοπική Αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα.

Βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν και τραυματισμούς διαδηλωτών.

There is the use of live ammunition, a shot on the feet of protesters and the use of rubber bullets fired at their upper body.#Beirutpic.twitter.com/JsD7ZWGWNT

— H&A🤝 (@HanneyAngel) August 8, 2020