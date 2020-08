Τουλάχιστον μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού και, σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, υπάρχουν “δεκάδες τραυματίες”.

Λίγο νωρίτερα, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις και πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου υψώνεται ένα πυκνό νέφος καπνού. Οι βιτρίνες πολλών καταστημάτων και τα τζάμια κατοικιών έσπασαν.

Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών» και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν δύο εκρήξεις, η μία στο λιμάνι σε αποθήκη με πυροτεχνήματα, ενώ ακολούθησε μια δεύτερη πιο κοντά στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρεται η δεύτερη έκρηξη έγινε κοντά στην κατοικία του γιου του πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου Χαρίρι.

Μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημίες και τα γραφεία της εφημερίδας Daily Star.

Terrible. The most clear footage from Beirut port explosion(s) so far pic.twitter.com/4WqOHtUPZd

The Lebanese city of Beirut has experienced a huge blast, thought to have been in the area of the docks, which has shattered windows and rocked buildings.

Get the latest on this story here: https://t.co/UH3Jscyfkr pic.twitter.com/vOg2lfD3lF

— SkyNews (@SkyNews) August 4, 2020