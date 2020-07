Ο Λούι Γκόμερτ, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής που ηρνείτο κατηγορηματικά να φορέσει μάσκα, παρά την εξάπλωση της πανδημίας στις ΗΠΑ, βρέθηκε θετικός στην Covid-19.

Ο πολιτικός από το Τέξας, όπου τα κρούσματα αυξάνονται διαρκώς μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, βρέθηκε θετικός σε μια εξέταση που του έγινε στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Politico.

Ο Γκόμερτ επρόκειτο να επιστρέψει αεροπορικώς στην Πολιτεία του, συνοδεύοντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στο Τέξας.

GOP Rep. Louie Gohmert, who refused to wear a mask, tests positive for coronavirus https://t.co/s3ZMRhrEOU

