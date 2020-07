Σωστικά συνεργεία συνέχιζαν σήμερα το πρωί τις έρευνες σε περιοχές της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, σε οικήματα που σαρώθηκαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις του Σαββατοκύριακου, καθώς ο απολογισμός εκφράζονται φόβοι ότι ίσως αποδειχθεί ακόμα πιο βαρύς.

Οι τοπικές αρχές έκαναν χθες λόγο για τουλάχιστον 36 νεκρούς εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων το πρωί του Σαββάτου στην περιφέρεια Κουμαμότο, στο νησί Κιούσου, που προκάλεσαν την υπερχείλιση ποταμών και πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Σωστικά συνεργεία «συνεχίζουν τις έρευνές τους χωρίς διακοπή» σήμερα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της περιφέρειας Κουμαμότο, καθώς 11 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη.

Αν και η ένταση των βροχοπτώσεων κόπασε, δρόμοι και γέφυρες έχουν πλημμυρίσει και πολλές απομακρυσμένες κοινότητες έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο.

Σε μια από τις ζώνες που χτυπήθηκαν περισσότερο, κάτοικοι έγραψαν τις λέξεις «ρύζι, νερό, SOS» στο έδαφος, ενώ άλλοι ανέμιζαν πετσέτες για να καλέσουν σε βοήθεια, όπως κατέγραψε ελικόπτερο του πρακτορείου ειδήσεων Kyodo.

Hey my friends, a city in Southern Japan is now confronted with a huge flood damages which happened yesterday. I’d make fundraiser merch for this disaster asap. Need your help!!!!! pic.twitter.com/COHiVRLn3Y

— KRUELTY (@krueltyjphc) July 5, 2020