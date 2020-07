Το απόλυτο χάος επικράτησε χτες στις παμπ της Βρετανίας, οι οποίες άνοιξαν τις πύλες τους μετά από τρεις μήνες.

Οι δρόμοι του Λονδίνου πλημμύρισαν με χιλιάδες νεαρούς ενώ δεν τηρήθηκε καμία απόσταση μεταξύ τους όπως φάνηκε και από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν.

«Μόλις είδα αυτές τις σκηνές στο Σόχο. Είναι σαν οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, που ρίσκαραν τη ζωή τους προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την πανδημία, απλά να έχαναν τον χρόνο τους», έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

Ένας άλλος, που έκανε ποδήλατο στο νυχτερινό Λονδίνο, ανέφερε ότι οι σκηνές τον έκαναν να κλάψει και πως η συγκέντρωση κόσμου στο Σόχο ήταν «σαν να είχε κερδίσει η Εθνική Αγγλίας έναν αγώνα». «Αλλά δεν κερδίσαμε. Χάσαμε», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

«Είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες υπό την επήρεια αλκοόλ δεν πρόκειται να τηρήσουν σωστά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ομοσπονδίας αστυνομικών, Τζον Απτερ.

Όπως αναφέρει ο Independent η αστυνομία ήταν παρούσα στην περιοχή ωστόσο δεν φάνηκε να προσπαθεί να διαλύσει τα συγκεντρωμένα στους δρόμους πλήθη.

Coronavirus? Pandemic?Where? Social distancing?Nope.All back to how it used to be. This is a pub in London today.Sadly it’ll be the #Police & #NHS who will have to deal with a second spike if this is how people behave. #Pub #London #PubsReopening #coronavirus pic.twitter.com/qWu5OU7Z3V

— Diary Of An OTD Girl (@DiaryOtdGirl) July 4, 2020