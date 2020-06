Τεστ και 24ωρος αυτοπεριορισμός

Να κερδίσει το μεγάλο στοίχημα του τουρισμού, το οποίο θα αποδειχθεί κομβικό για την επανεκκίνηση της οικονομίας, καλείται η Ελλάδα με την έναρξη της επόμενης φάσης της άρσης των μέτρων για τον κοροναϊό.

Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου άνοιξαν και πάλι οι πύλες της χώρας μας για να υποδεχθούν διεθνείς τουρίστες με υγειονομικά πρωτόκολλα και κανόνες, στο αεροδρόμιο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Οι πρώτες τουριστικές πτήσεις προσγειώθηκαν σήμερα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου.

Η πρώτη πτήση που έφτασε στην Αθήνα ήταν από τη Λάρνακα της Κύπρου, ενώ σειρά είχε από το Άμστερνταμ.

Στη διάρκεια της πρώτης μέρας των αφίξεων τουριστών, αναμένονται πτήσεις από τη Ρώμη, τη Βιέννη, τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο και τη Ντόχα.

Συνολικά θα φτάνουν οκτώ πτήσεις ημερησίως, προκειμένου να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των επιβατών. Θα επιτρέπονται πλέον αφίξεις από Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία, όχι όμως από Βρετανία και Τουρκία.

Οι επιβάτες που φτάνουν από χώρες που έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία του κοροναϊού θα ελέγχονται στο σύνολό τους και θα παραμένουν μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα σε καραντίνα, ενώ στις αφίξεις από άλλες χώρες ο έλεγχος θα είναι δειγματοληπτικός.

Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:

· Η είσοδος στο κτίριο του αεροδρομίου επιτρέπεται μόνο για άτομα που ταξιδεύουν και είναι κάτοχοι αεροπορικού εισιτηρίου,

· Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από την είσοδο στο αεροδρόμιο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης όσο και κατά την πτήση, ενώ συνίσταται η αλλαγή της κάθε 4 ώρες.

· Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό), στη διάρκεια της εργασίας τους.

· Η τήρηση των αποστάσεων (1,5 μέτρων) εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών στο αεροδρόμιο.

· Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και επιφάνειες συχνής επαφής απολυμαίνονται τακτικά με ειδικά υλικά.

· Υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στους χώρους των αεροδρομίων και στους χώρους υγιεινής για χρήση από τους επιβάτες.

· Ενθαρρύνεται η χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών (web check-in, self check in, εκτύπωση tag αποσκευής, διαδικασία drop off baggage, eparking).

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες αρχές

Οι επιβάτες κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες ανάλογα με την χώρα από την οποία έρχονται στην Ελλάδα:

– Ομάδα Α: Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Φινλανδία.

– Ομάδα Β: Αλβανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους επιβάτες που φτάνουν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από χώρα της Ομάδας Α, θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί διαγνωστικοί έλεγχοι για COVID-19, κατά την άφιξή τους.

Στους επιβάτες που φτάνουν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από χώρα της Ομάδας Β, είτε με απευθείας πτήση είτε με πτήση μέσω χώρας της Ομάδας Α, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά διαγνωστικοί έλεγχοι για COVID-19, κατά την άφιξή τους. Στους επιβάτες που φτάνουν στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά διαγνωστικοί έλεγχοι για COVID-19.

Σε όλους τους επιβάτες θα δίδεται κατά τη διάρκεια του Check in ή εν πτήσει, ένα Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επιβατών, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν και να παραδώσουν στις Aρχές, κατά την άφιξή τους.

Οι επιβάτες που θα έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19,είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν για 24 ώρες σε αυτοπεριορισμό στη διεύθυνση που θα δηλώσουν, μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι επιβάτες με πτήσεις ανταπόκρισης μέσω Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, θα υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο για Covid-19 σε αυτά τα αεροδρόμια.

Ωστόσο, θα μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους στον τελικό τους προορισμό όπου και θα τίθενται σε αυτοπεριορισμό μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγνωστικού ελέγχου.

Επιπλέον, με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, η απαγόρευση πτήσεων από/προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία, παρατείνεται έως και 29 Ιουνίου.