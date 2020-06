Καζάνι που βράζει, εξακολουθούν να είναι οι ΗΠΑ, που συγκλονίζονται από τις πολυήμερες διαδηλώσεις ενάντια στην αστυνομική βία και τις φυλετικές διακρίσεις, μετά τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς, κατά την προσαγωγή του στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Η κυβέρνηση Τραμπ, όχι μόνο δε λειτουργεί κατευναστικά, αντίθετα ρίχνει λάδι στη φωτιά, βγάζοντας στους δρόμους το στρατό για την καταστολή των διαδηλώσεων με πρόσχημα τις ταραχές. Στην Ουάσιγκτον αναπτύσσονται 1.60ο στρατιώτες, ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει τεθεί σε ισχύ, στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στη Μινεάπολη και άλλες πόλεις.

Στο μεταξύ, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι μετέφερε 1.600 στελέχη του στρατού ξηράς στην Ουάσινγκτον στη βάση από την οποία απογειώνεται το Air Force One και βρίσκεται σε απόσταση λίγων λεπτών από τον Λευκό Οίκο.

Κατά τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας Τζόναθαν Ραθ Χόφμαν, έχουν μεταφερθεί «στοιχεία σε ενεργή υπηρεσία» σε «στρατιωτικές βάσεις» της περιφέρειας της Ουάσινγκτον, πάντως όχι «μέσα» στην Ουάσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε πως οι στρατιωτικοί έχουν τεθεί σε «υψηλό επίπεδο συναγερμού», πάντως δεν «συμμετέχουν» σε επιχειρήσεις των πολιτικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε τουλάχιστον 13 πολιτείες η Εθνική Φρουρά έχει αναλάβει την επαναφορά της τάξης. Στρατιωτικά ελικόπτερα πέταξαν πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος των ειρηνικών διαδηλωτών στην περιοχή Chinatown της Ουάσιγκτον. Τα ελικόπτερα κατέβηκαν τόσο χαμηλά που προκάλεσαν πανικό, με τον κόσμο να τρέχει για κάλυψη, αποφεύγοντας σπασμένα κλαδιά από δέντρα που έπεφταν στα κεφάλια τους.

Εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον αψήφησαν ξανά τη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε για να αποκατασταθεί η τάξη στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Το πλήθος, που διαδήλωνε ειρηνικά – ήταν πολύ πιο ογκώδες από την προηγουμένη -, γονάτισε την ώρα που άρχιζε η απαγόρευση της κυκλοφορίας χθες, στις 19:00 τοπική ώρα (στη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) φωνάζοντας συνθήματα όπως «αυτό είναι το πρόσωπο της δημοκρατίας», ή «δεν θα φύγουμε».



Διαδηλωτές εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας ήταν συγκεντρωμένοι μπροστά στον καινούργιο φράκτη που τους εμποδίζει να μπουν σε πάρκο έξω από το κτίριο της αμερικανικής προεδρίας όπου οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων χθες ώστε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να μεταβεί πεζή σε εκκλησία που υπέστη μικρές φθορές και να φωτογραφηθεί κρατώντας αντίτυπο της Αγίας Γραφής.

Οι εικόνες ειδικά από τη Νέα Υόρκη προκάλεσαν την αντίδραση του Τραμπ ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης έγραψε στο twitter «χάος, ανομία και καταστροφές έχουν καταλάβει τη Νέα Υόρκη. Πότε θα καλέσει ο κυβερνήτης Κουόμο για βοήθεια την ομοσπονδιακή κυβέρνηση;»

“Chaos, lawlessness, and destruction take over New York.” @FoxNews When will Governor Cuomo call the Federal Government for help?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020