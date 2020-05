Ποιοι αποκτούν αντισώματα

Απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με όσους έχουν νοσήσει από τον κοροναϊό, τα αντισώματα που έχουν έχουν αναπτύξει αλλά και την πιθανότητα επαναμόλυνσης δίνουν επιστήμονες στον Guardian.

Για το εάν κάποιος μπορεί να μολυνθεί για δεύτερη φορά από τον κοροναϊό, οι ειδικοί απαντούν ότι αυτό παραμένει ασαφές. Ένα βασικό ερώτημα είναι εάν τα αντισώματα που παράγονται από τον οργανισμό μετά από μόλυνση με τον κοροναϊό παρέχουν κάποιο επίπεδο ανοσίας και αν ναι, για πόσο καιρό.

Αλλά έχουμε κάποιες ενδείξεις. «Γνωρίζουμε από τις φυσιολογικές μελέτες κοροναϊού που έγιναν στο παρελθόν ότι μπορεί να μολύνει άτομα μετά από περίπου ένα χρόνο μετά από μια αρχική λοίμωξη», δήλωσε ο Δρ Ben Killingley, σύμβουλος οξείας ιατρικής και μολυσματικών ασθενειών στο νοσοκομείο του University College London.

Ο Δρ Joshua Schiffer, ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες στο Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο του Fred Hutchinson στις ΗΠΑ, πρόσθεσε ότι τυχόν σημάδια επανεμφάνισης θα απαιτούσαν λεπτομερή έλεγχο.

«Δεν έχω δει ακόμη μια οριστική περίπτωση επαναμόλυνσης στην επιστημονική βιβλιογραφία (μέχρι σήμερα). Για να αποδειχθεί αληθινά η μόλυνση και να γίνει διάκριση από την παρατεταμένη ιική κατάσταση που σχετίζεται με την πρώτη λοίμωξη, θα χρειαζόταν αλληλούχιση του πρώτου και του δεύτερου ιού και απόδειξη ότι οι δύο ιοί είναι γενετικά διαφορετικοί», είπε, προσθέτοντας ότι θα είναι επίσης σημαντικό να εξετάσουμε συμπτώματα και πόσο διαρκεί η επαναμόλυνση.

«Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η τεκμηρίωση μίας ή περιορισμένων επαναμόλυνσεων δεν αποδεικνύει ότι αυτό είναι ένα κοινό, επιδημιολογικά σημαντικό γεγονός».

Τι συνέβη στη Νότια Κορέα, όπου οι ασθενείς είχαν θετικά αποτελέσματα μετά την ανάρρωση από Covid-19;

Αυτό αρχικά προκάλεσε ανησυχίες, καθώς οι ειδικοί φοβήθηκαν ότι τα αποτελέσματα να υποδηλώνουν ότι οι ασθενείς είχαν επαναμολυνθεί. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκτοτε είπε ότι τα αποτελέσματα ήταν στην πραγματικότητα ψευδώς θετικά, αποτέλεσμα του τεστ που συλλέγει σωματίδια του ιού μέσα σε νεκρά πνευμονικά κύτταρα – αλλά αυτό δεν είναι ενεργός ιός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το τεστ PCR (ή «Have-you-got-it») βασίζεται στην ανίχνευση γενετικού υλικού από τον ιό – από μόνη της δεν αποκαλύπτει εάν ο ιός είναι ενεργός και μολυσματικός ή όχι.

Γιατί ορισμένα άτομα έχουν μακροχρόνια συμπτώματα;

Μερικά άτομα με Covid-19 αντιμετωπίζουν επιπλοκές μετά από μια αρχική λοίμωξη.

«Μερικά άτομα αρχίζουν να αισθάνονται ξανά καλά και σημάδια και συμπτώματα μειώνονται, συμπεριλαμβανομένου του πυρετού, αλλά μερικά στη συνέχεια αναπτύσσουν αναπνευστική δυσχέρεια και πρέπει να τους παρέχεται οξυγόνο στο νοσοκομείο», δήλωσε ο David Heymann, καθηγητής επιδημιολογίας μολυσματικών ασθενειών στο London School of of Hygiene and Tropical Medicine. «Φαίνεται να είναι μια καθυστερημένη ανοσοαπόκριση που είναι πιο σοβαρή σε ορισμένα άτομα και που αντιδρά στον παρμένοντα ιό σε διάφορα όργανα».

Ακόμη και μερικοί άνθρωποι που είχαν μια ήπια εμπειρία της Covid-19 ανέφεραν ότι εμφανίζουν συμπτώματα για αρκετές εβδομάδες ή και μήνες, αν και οι ειδικοί λένε ότι μόνο ο χρόνος και οι δοκιμές θα δείξουν ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και πόσο συχνές είναι αυτές.

Ο Killingley είπε ότι δεν ήταν σαφές τι ήταν πίσω από τέτοια συνεχιζόμενα συμπτώματα, αλλά υπάρχουν μια σειρά από πιθανότητες – συμπεριλαμβανομένης της φλεγμονής που προκαλείται από τον ιό – αν και οι μηχανισμοί και οι κίνδυνοι είναι, μέχρι στιγμής, ασαφείς.

Ο καθηγητής ανοσολογίας Daniel Altmann, του Imperial College London, δήλωσε ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντικές για μελέτη.

«(Είμαστε) στην αρχή να περιγράψουμε ποια μπορεί να είναι μια περίπλοκη εικόνα της χρόνιας νόσου που μπορεί να προκύψει από την αρχική λοίμωξη – έρχεται και πηγαίνει σε υποτροπιάζοντα κύματα, μερικές φορές σχεδόν σαν ένα είδος συνδρόμου χρόνιας κόπωσης», είπε. «(Αυτές οι περιπτώσεις) μπορεί να αντικατοπτρίζουν παραδείγματα ιών που δεν έχουν εκκαθαριστεί πλήρως, ή εναλλακτικά, κάποιου είδους μετα-καταστροφικές διαταραχές στό ανοσοποιητικό ή φλεγμονώδη λειτουργία», είπε.

Ο Schiffer συμφώνησε ότι τέτοιες περιπτώσεις προκαλούν ανησυχία. «Στην περίπτωση του Sars CoV-2, οι συνάδελφοί μου και εγώ ανησυχούμε ιδιαίτερα για την πιθανότητα παρατεταμένων περιόδων πνευμονικής φλεγμονής ή / και ουλών», είπε.

Θα μπορούσε ο κοροναϊός να είναι αδρανής στο σώμα και να επανενεργοποιηθεί;

Οι ειδικοί λένε ότι είναι απίθανο. «Γνωρίζω ότι κάποιοι έχουν συζητήσει την ‘επανενεργοποίηση’ του ιού, αλλά αυτό μου φαίνεται άχρηστο και δεν υποστηρίζεται», δήλωσε ο Altmann. «Είναι ένας όρος που δανείζεται από άλλους ιούς, ειδικά από την οικογένεια του ιού του έρπητα, που μπορεί να κρυφτεί στο σώμα σε λανθάνουσα κατάσταση για να επανενεργοποιηθεί χρόνια αργότερα. (Δεν υπάρχει) καμία απόδειξη για αυτό για τους κοροναϊούς».

Για πόσο καιρό είναι τα άτομα με Covid-19 μολυσματικά;

Μια πρόσφατη μελέτη 60 ασθενών με κοροναϊό στην Κίνα έδειξε 10 ασθενείς θετικούς ως προς το Covid-19 μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, οι ειδικοί λένε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το τεστ για τη λήψη γενετικού υλικού από ανενεργό ιό, με άλλες μελέτες, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας στη Νότια Κορέα, να υποδεικνύουν ότι εκείνοι που είχαν θετική δοκιμή με το Covid-19 μετά την ανάρρωση από την ασθένεια δεν είναι μολυσματικοί.

«Δεν είναι ασυνήθιστο να εντοπίζουμε ιό στη μύτη ή το λαιμό για έως και τέσσερις εβδομάδες μετά την αρχική λοίμωξη, αλλά τα τεστ για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ζωντανό μολυσματικό ιό -σε αντίθεση με την απλή ανίχνευση γενετικού υλικού- δεν είναι συνήθως θετικά για πολύ περισσότερο από μια εβδομάδα», είπε ο Killingley, προσθέτοντας: «Δεν έχω συναντήσει περιπτώσεις υποτροπής, στις οποίες η αρχική λοίμωξη που αποκτήθηκε πριν από εβδομάδες γίνεται μολυσματική».

Ο Schiffer είχε αμφιβολίες: «Κατά την άποψή μου, η παρουσία του Sars CoV-2 RNA πολλές εβδομάδες μετά την αρχική μόλυνση μπορεί να αντιπροσωπεύει συνεχιζόμενο ιικό πολλαπλασιασμό στα κύτταρα, γεγονός που συνεπάγεται επίσης την επιμονή μικρών ποσοτήτων ‘ενεργού’ ιού», είπε. «Ωστόσο, οι ποσότητες είναι μικροσκοπικές και μπορεί να αντιπροσωπεύουν τα νεκρά μόρια μόλυνσης στο σώμα».