Aν είσαι γονιός ίσως, με έναν τρόπο, συμβαίνει τώρα στο… σαλόνι του σπιτιού σου. Ενας από εκείνους τους λόγους που ναρκοθετούν τη «ραστώνη» της καραντίνας. Η κονσόλα με τα video games συνδεδεμένη στην οθόνη και τα παιδιά on line έτοιμα να δοκιμάσουν τα όριά τους για χάρη της. Αν πάλι δηλώνεις αιώνια… έφηβος διατηρώντας εκείνες τις συνήθειες που σε έστελναν σαν μαθητή στα σφαιριστήρια της γειτονιάς; Τότε μάλλον ξέρεις ήδη πολλά περισσότερα από τους υπόλοιπους για τη μανία των e-sports.

Για την «εικονική πραγματικότητα» των σπορ που όχι μόνο αντεπιτίθεται αλλά που σε μέρες κορωνοϊού γίνεται ένα νέο πεδίο – πάσης φύσεως – εσόδων για την αθλητική βιομηχανία. Με αποτελέσματα που δελεάζουν τη φαντασία όταν με το καλό επιστρέψουμε σε αυτό που κωδικοποιημένα άπαντες αποκαλούμε «κανονικότητα».

Προ ημερών περισσότεροι από 4,8 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν στη Μεγάλη Βρετανία το «εικονικό» άλογο Potters Corner να κερδίζει την ιπποδρομιακή κούρσα Grand National που αναβλήθηκε λόγω του ιού.

Η απόδοση στις στοιχηματικές εταιρείες ήταν 18 προς 1: Αληθινό αουτσάιντερ. Το event μεταδόθηκε και τηλεοπτικά. Η διαδικασία τόνωσε τους φιλίππους, έβαλε εκατομμύρια ανθρώπους μπροστά στην οθόνη τους, έγινε αφορμή για ένα πολύ μεγάλο ποσό στοιχηματισμού. Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό της δυναμικής. Σήμερα η Premier League, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του πλανήτη που υπολογίζει σε 1,1 δισ. τη «χασούρα» από το lockdown, βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με τις ομάδες για τη διοργάνωση ενός δικού της ποδοσφαιρικού τουρνουά esports μέσω του δημοφιλούς παιχνιδιού FIFA 20. Η La Liga, το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Ισπανίας, ήδη το οργάνωσε.

Στην τύχη – όπως θα καταλάβουμε στη συνέχεια -, αλλά το έκανε. Και σε αυτό το πεδίο φυσικά, ο στόχος δεν είναι ο στοιχηματισμός. Είναι οι πάσης φύσεως χορηγοί – με πρώτη την τηλεόραση – που όλο αυτό το διάστημα «πληρώνουν» για ένα προϊόν που δεν μπορούν να έχουν.

Από τα Ιnternet café

Και για όσους τέλος πάντων επιμένουν ακόμη να δηλώνουν άγνοια μιας και μπαίνουμε στα βαθιά; Τα e-sports είναι «η δραστηριότητα παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών αθλητικού περιεχομένου. Εξελίσσονται ενάντια σε άλλους ανθρώπους στο Διαδίκτυο – συχνά για χρήματα -, παρακολουθούμενα από άλλους χρήστες του Διαδικτύου, μερικές φορές σε ειδικά οργανωμένα γεγονότα» σύμφωνα με το λεξικό του πανεπιστημίου Cambridge. Εικονική πραγματικότητα, on line, με πολύ μεγάλη απήχηση στις νεότερες γενιές και τα «δυναμικά κοινά» της αγοράς. Ξεπήδησε στο Διαδίκτυο, διαδόθηκε στα Internet cafe, κατοχύρωσε τη θέση του κάπου στο 2010 και σταδιακά εξελίχθηκε σε… μανία για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, εξοικειωμένους με την τεχνολογία.

Μια οργανωμένη, ισχυρή «αγορά» η οποία τώρα που… η Γη σταμάτησε έχει όχι μόνο μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά μια αληθινή πρόκληση γιγάντωσης. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβος, μπέιζμπολ, ράγκμπι, βόλεϊ, Φόρμουλα 1. Ολα μπορείς να τα βρεις διαθέσιμα. Σε ένα σωρό διαφορετικές επιλογές. Με τις νυν ομάδες, με legends, με τουρνουά του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος. Πλέον και με τους κορυφαίους αθλητικούς οργανισμούς να ασχολούνται με τη διεξαγωγή τους.

Εκτόξευση

Το 2015 διεξήχθη μία έρευνα, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε ολόκληρο τον πλανήτη λίγο πάνω από 800.000 άνθρωποι γνώριζαν τι είναι τα e-sports. Το 2017 ο αριθμός είχε εκτοξευθεί σε 1,28 δισ., το 2019 φτάσαμε στα 1,57! Η διάδοση της… κονσόλας που έχεις στο σαλόνι σου (Playstation, Xbox κ.λπ.), η βελτίωση των παιχνιδιών, η ευκολία στη live παρακολούθηση όλων των τουρνουά, η αύξηση των ταχυτήτων στο Διαδίκτυο.

Ολα κομμάτια του ίδιου παζλ. Οι καθοριστικοί παράγοντες στη θεαματική άνοδο: Τα Εlectronic Sports είναι η ορολογία με την οποία περιγράφονται τα οργανωμένα τουρνουά που διεξάγονται για γνωστά ηλεκτρονικά παιχνίδια, στα οποία, ανάλογα με την εμβέλεια της διοργάνωσης, αγωνίζονται από επαγγελματίες παίκτες μέχρι γνωστοί αθλητές και celebrities! Μία από τις πιο ανερχόμενες κατηγορίες των e-sports είναι το e-Soccer.

Ο αμυντικός της Σεβίλλης, Ρεγκιγιόν, και ο επιθετικός της Μπέτις, Μπόρχα Ιγκλέσιας, έκλεισαν ραντεβού στο PlayStation ένα βράδυ Κυριακής, προκειμένου να δώσουν το μεγάλο ντέρμπι της πόλης από τα σπίτια τους, όταν η Ισπανία εισήλθε στη φάση του lockdown. Μετέδωσαν ζωντανά το παιχνίδι και περισσότεροι από 62.000 οπαδοί το παρακολούθησαν. Ηταν ένας αριθμός που τους άφησε και τους δύο άφωνους!

Ηταν τυχαίο…

Oι φίλαθλοι βρίσκουν διέξοδο βλέποντας live αγώνες e-Soccer σε τουρνουά. Πλέον, εκτός από gamers, η συμμετοχή επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και celebrities συνεχώς αυξάνεται. Οι κορυφαίες ομάδες του πλανήτη έχουν εδώ και χρόνια προσλάβει επαγγελματίες gamers, που τις εκπροσωπούν σε virtual πρωταθλήματα, όμως με το κενό στις επίσημες διοργανώσεις εμφανίστηκε η ανάγκη να γεμίσει και άλλο το ημερολόγιο.

Η έμπνευση των δύο Ισπανών ποδοσφαιριστών έδωσε την ιδέα σε έναν από τους πιο γνωστούς σχολιαστές των eSports στην Ισπανία να κάνει ένα απλό ερώτημα στα social media: απευθύνθηκε στους συλλόγους και τους ρώτησε δημόσια αν θα τους ενδιέφερε να διοργανώσουν ένα τουρνουά, στο οποίο θα εκπροσωπηθεί η κάθε μία από τις 20 ομάδες από έναν ποδοσφαιριστή της. «Ηταν μία έμπνευση της στιγμής. Δεν είχα συνεννοηθεί με κανέναν», αποκάλυψε ο Γιάνος, που ήταν πίσω από την ιδέα.

«Εμεινα έκπληκτος από το πόσο γρήγορα απάντησαν οι ομάδες. Μέσα σε μιάμιση ώρα αποδέχθηκαν την πρόσκληση οι μισές ομάδες. Οι ποδοσφαιριστές παίζουν πολύ περισσότερο video games σήμερα. Θέλουν πάντα να κερδίζουν, έχοντας τον ανταγωνισμό στα γονίδιά τους. Θα εκπροσωπήσουν τις ομάδες τους και κανένας δεν θέλει να χάσει», ολοκλήρωσε. Ετσι λοιπόν πήρε ζωή ξανά η La Liga. «Αυτό το είδος παγκόσμιας απήχησης θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο να επιστρέψει ισχυρότερο από ποτέ τους επόμενους μήνες» δήλωσε με σιγουριά ο Αλφρέντο Μπερμέχο, διευθυντής ψηφιακής στρατηγικής της La Liga.

«Ηταν πολύ έντονο παιδιά»

Η F1 ανέβαλε ήδη εννέα γκραν πρι, έχοντας απώλειες 40-70 εκατ. δολαρίων για καθένα από αυτά. Ο δεύτερος δικός της εικονικός αγώνας F1 (E-sports Series – Race For The World) έγινε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα και βρήκε τον Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, back to back θριαμβευτή. Ο 22χρονος οδηγός, ο οποίος σε πραγματικούς αγώνες πανηγύρισε διαδοχικές νίκες, σε Βέλγιο και Ιταλία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2019, εκμεταλλεύτηκε την pole position και ήταν ο νικητής, δύο εβδομάδες αφότου έκανε το ίδιο στο ντεμπούτο του σε εικονικό αγώνα και συγκεκριμένα στο γκραν πρι του Βιετνάμ. Αγωνιζόμενος σε έναν προσομοιωτή που είχε εγκατασταθεί στο σπίτι του στο Μονακό, ο Λεκλέρκ επικράτησε του ταϊλανδέζου οδηγού της Red Bull, Αλεξάντερ Αλμπον, με διαφορά δυόμισι δευτερολέπτων.

«Ηταν πολύ έντονο παιδιά» είπε ο Λεκλέρκ σε περίπου 60.000 θεατές που παρακολούθησαν το εικονικό γκραν πρι από το Διαδίκτυο.

«Καλή τύχη»

«Η δυναμική αγωνιστική της Formula 1 δεν αντικαθίσταται μέσω των esports, αλλά είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, κάτι που μπορεί να κρατήσει τους θαυμαστές μας» παραδέχεται ο Τζούλιαν Ταν, επικεφαλής ψηφιακών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και e-sports στο F1. «Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις των σπορ για τις ρήτρες και συνολικά τις απώλειες των συμφωνιών στον κόσμο του Covid» αναφέρει ο Τομ Κάσελς, επικεφαλής του αθλητικού τομέα στη δικηγορική εταιρεία Linklaters.

«Δεν είναι απλό να διατηρηθεί ζωντανή μία σύμβαση εκατομμυρίων μέσω των e-sports ακόμη και όταν αυτό μεταδίδεται ζωντανά. Δεν μπορεί να αντισταθμίσει τον πραγματικό αριθμό θεατών μιας αληθινής αθλητικής αναμέτρησης ή μιας διοργάνωσης. Και σίγουρα δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε ηλικίες άνω των 55 ετών. Είναι όμως μια καλή εναλλακτική. Μια επένδυση στο μέλλον. Δείχνει ότι πρόκειται για ένα πεδίο που αναπτύσσεται γρήγορα . Και όπως και να έχει, καλή τύχη σε όποιον το προσπαθεί».

Οι στοιχηματικές εταιρείες

Αναπόφευκτη και η εμπλοκή των στοιχηματικών εταιρειών που κάνουν… χρυσές δουλειές (και) σε αυτό το μοτίβο. Virtual επιλογές άλλωστε υπάρχουν χρόνια τώρα, ως και το πρακτορείο της γειτονιάς όταν το παιχνίδι εξελίσσεται κανονικά. Πόσω μάλλον τώρα που ό,τι συμβαίνει, γίνεται μόνο στο Διαδίκτυο.

Οι στοιχηματικές εταιρείες είναι πολύ ψηλά στη λίστα με τους πληγέντες του lockdown. Διακοπήκαν τα πρωταθλήματα, οι διεθνείς διοργανώσεις, μετατέθηκαν ως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και οι εταιρείες αυτές δεν είναι απομονωμένες. Σχηματίζουν το δικό τους ντόμινο. Με τις χορηγίες τους γύρω από τα σπορ. Σε διοργανώσεις, ομάδες, αθλητές, media. Ηταν δεδομένο πως οι μηχανισμοί άμυνας θα έστελναν τη συγκεκριμένη αγορά στην επιλογή των e-sports. Είναι πολύ μεγαλύτερη η δυναμική τώρα που οι αθλητικοί κολοσσοί ακολουθούν στο ίδιο μονοπάτι.

