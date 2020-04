Για την υγεία του ιδρυτή τους, Τζούλιαν Ασάνζ, ανησυχούν τα WikiLeaks μετά την επιβεβαίωση του πρώτου θανάτου από κοροναϊό στη φυλακή όπου κρατείται και ο ίδιος.

Το BBC μετέδωσε, επικαλούμενο εσωτερικά έγγραφα, ότι συνολικά εννέα κρατούμενοι σε φυλακές όλης της χώρας πέθαναν μετά τη μόλυνσή τους από τον ιό. Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας κρατούμενος στη φυλακή Μπελμάρς.

«Πριν δύο εβδομάδες: Ο δικαστής αρνήθηκε εγγύηση στον Τζούλιαν Ασάνζ υποστηρίζοντας ότι αυτός, και όλοι οι άλλοι κρατούμενοι, θα ήταν ασφαλείς στη φυλακή Μπελμάρς. Σήμερα το BBC δημοσιοποίησε τον πρώτο θάνατο στη φυλακή, με πολλούς κρατούμενους να έχουν μολυνθεί» αναφέρουν τα WikiLeaks στο Twitter.

Two weeks ago: Judge refused bail to #JulianAssange saying that he, and all other prisoners, would be safe in Belmarsh Prison (@hmpbelmarsh). Today the BBC is reporting first death in Belmarsh, with many other prisoners infected. #DontExtraditeAssange#Covid19UK #SaveJulian pic.twitter.com/UoOZnAvo4r

— WikiLeaks (@wikileaks) April 7, 2020