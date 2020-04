Απώλεια για τη σόουλ μουσική

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο θρύλος της σόουλ μουσικής, Μπιλ Γουίδερς, ο ερμηνευτής επιτυχιών όπως τα «Ain’t No Sunshine» και «Lean On Me».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειά του, άφησε την τελευταία του πνοή στο Λος Άντζελες.

Στην ανακοίνωση περιγράφεται ως ένας «μοναχικός άνθρωπος, που ήλπιζε να ενώσει όλο τον κόσμο».

Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ ο Γούιδερς αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα.

Γνωστός για τα ομαλά φωνητικά βαρύτονα και την πολυτελή ψυχή του, έγραψε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του ’70, όπως το Just The Two Of Us, το Use Me και άλλα.

Έχει κερδίσει 3 Grammy και το τραγούδι του Lovely Day έφτασε την 4η θέση στο UK Top 10 το 1988. Άλλο γνωστό τραγούδι του ήταν το Lean on me.

Γεννήθηκε το 1938 και πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, τα οποία αργότερα έγιναν και πηγή της έμπνευσής του.