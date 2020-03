Τελικά, «λουκέτο» και στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Με τα κρούσματα του κοροναϊού να έχουν κάνει για τα καλά την εμφάνισή τους και στην Premier League (Αρτέτα, Χάντσον-Οντόι), ελήφθη η απόφαση να σταματήσει η δραστηριότητα σε όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της χώρας.

Έτσι, με ομόφωνη απόφαση η EFL αποφάσισε τη διακοπή όλων των επαγγελματικών κατηγοριών, δηλαδή των Premier League, Championship, League One και League Two, αλλά και των δύο πρώτων κατηγοριών του γυναικείου ποδοσφαίρου, μέχρι τις 3 Απριλίου.

Παράλληλα αναβλήθηκαν και τα φιλικά παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα να δώσει η εθνική Αγγλίας κόντρα σε Ιταλία και Δανία, στις 27 και 31 Μαρτίου αντίστοιχα.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England

We’ve collectively agreed with the @premierleague and @EFL to suspend the professional game in England until 3 April at the earliest.https://t.co/RnJlJjtY77

— The FA (@FA) March 13, 2020