Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) στην περιοχή «Elephant and Castle» στο Λονδίνο μετά από αναφορές για ύποπτο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες έλεγξαν το όχημα χωρίς να προκύψει κάτι σοβαρό.

Η αρχή των δημόσιων μεταφορών της βρετανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε περιστατικό έξω από το μετρό του Elephant and Castle και ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή.

Αμέσως, οι αρχές ασφαλείας έκλεισαν τόσο τον σταθμό του μετρό όσο και το εμπορικό κέντρο της περιοχής.

Η αστυνομία -σε μια πρώτη αντίδραση- ανακοίνωσε ότι γνωρίζει το συμβάν, ωστόσο στη συνέχεια διαβεβαίωσε ότι μετά τους απαραίτητους ελέγχους δεν προέκυψε κάτι και ότι τα επόμενα λεπτά θα ανοίξουν οι δρόμοι.

All of Elephant and Castle blocked off with massive police cordons because of a suspicious vehicle. Took these photos on my way past. Wondering if it was just someone a little overzealously panic-buying rice. pic.twitter.com/OLMfAzCTZE

— Crystal moth (@Prolapsarian) March 11, 2020